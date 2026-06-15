Mehr Freistädter Bier für Zuhause: Fanartikel online bestellen

Hagenberg im Mühlkreis (OTS) -

Fans von Freistädter Bier haben viele Möglichkeiten, ihre Verbundenheit auch außerhalb von Gasthäusern oder Sportstätten zu zeigen. Über den offiziellen Online-Shop sind zahlreiche Fanartikel jederzeit erhältlich.

Tradition trifft auf digitale Erlebnisse

Bei Events oder beim gemütlichen Abend mit Freunden – Freistädter Bier begleitet viele Oberösterreicher durch besondere Erlebnisse. Damit die passenden Fanartikel unkompliziert verfügbar sind, wurde gemeinsam mit der SIWA Online GmbH ein moderner Shopify-Webshop umgesetzt, der konsequent auf Benutzererlebnis, einfache Bedienung und einen schnellen Bestellprozess ausgerichtet ist – egal ob am Smartphone, Tablet oder Computer.

“Gemeinsam haben wir eine zukunftssichere E-Commerce-Plattform umgesetzt, die mit den Anforderungen und Ideen der Marke mitwachsen kann. Der Online-Shop soll durch eine übersichtliche Navigation, einen schnellen Bestellprozess und flexible Zahlungsmöglichkeiten überzeugen” , sind sich Freistädter Bier Geschäftsführer Paul Steininger und SIWA Geschäftsführer Matthias Zwittag einig.

Über SIWA Online GmbH

Die SIWA Online GmbH entwickelt individuelle digitale Lösungen in den Bereichen E- Commerce, Webentwicklung und Prozessdigitalisierung. Das Unternehmen mit Sitz in Oberösterreich unterstützt nationale und internationale Kunden bei der digitalen Transformation von maßgeschneiderten Onlineplattformen bis hin zu integrierten Datenmanagementlösungen.