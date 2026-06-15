- 15.06.2026, 12:02:05
- /
- OTS0091
Mehr Freistädter Bier für Zuhause: Fanartikel online bestellen
Für alle, die Freistädter Bier nicht nur genießen, sondern auch nach außen tragen möchten.
“Gemeinsam haben wir eine zukunftssichere E-Commerce-Plattform umgesetzt, die mit den Anforderungen und Ideen der Marke mitwachsen kann. Der Online-Shop soll durch eine übersichtliche Navigation, einen schnellen Bestellprozess und flexible Zahlungsmöglichkeiten überzeugen”
Fans von Freistädter Bier haben viele Möglichkeiten, ihre Verbundenheit auch außerhalb von Gasthäusern oder Sportstätten zu zeigen. Über den offiziellen Online-Shop sind zahlreiche Fanartikel jederzeit erhältlich.
Tradition trifft auf digitale Erlebnisse
Bei Events oder beim gemütlichen Abend mit Freunden – Freistädter Bier begleitet viele Oberösterreicher durch besondere Erlebnisse. Damit die passenden Fanartikel unkompliziert verfügbar sind, wurde gemeinsam mit der SIWA Online GmbH ein moderner Shopify-Webshop umgesetzt, der konsequent auf Benutzererlebnis, einfache Bedienung und einen schnellen Bestellprozess ausgerichtet ist – egal ob am Smartphone, Tablet oder Computer.
“Gemeinsam haben wir eine zukunftssichere E-Commerce-Plattform umgesetzt, die mit den Anforderungen und Ideen der Marke mitwachsen kann. Der Online-Shop soll durch eine übersichtliche Navigation, einen schnellen Bestellprozess und flexible Zahlungsmöglichkeiten überzeugen”, sind sich Freistädter Bier Geschäftsführer Paul Steininger und SIWA Geschäftsführer Matthias Zwittag einig.
Über SIWA Online GmbH
Die SIWA Online GmbH entwickelt individuelle digitale Lösungen in den Bereichen E- Commerce, Webentwicklung und Prozessdigitalisierung. Das Unternehmen mit Sitz in Oberösterreich unterstützt nationale und internationale Kunden bei der digitalen Transformation von maßgeschneiderten Onlineplattformen bis hin zu integrierten Datenmanagementlösungen.
E-Commerce-Projekte mit SIWA realisieren!
Sie möchten komplexe Produktwelten, internationale Anforderungen und moderne Prozessdigitalisierung in einer integrierten Plattform abbilden?
Rückfragen & Kontakt
SIWA Online GmbH
Sara Lukic, PR & Marketing
Telefon: 07236 26669-112
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.siwa.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SIW