  • 15.06.2026, 11:59:02
  • /
  • OTS0090

Pressegespräch: Tierschutz-Zukunft in Wöllersdorf

Neues Großprojekt soll Tierschutzhaus in Vösendorf entlasten

Wien/Vösendorf/Wöllersdorf (OTS) - 

Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein lädt Medienvertreter*innen herzlich zu einem Pressegespräch über ein zukunftsweisendes Tierschutzprojekt in Wöllersdorf ein.

Auf einem rund vier Hektar großen Grundstück soll ein neues Quartier für Tiere werden. Künftig soll etwa die Hälfte der Tiere von Tierschutz Austria dort ein neues Zuhause finden. Das Projekt soll gleichzeitig das in die Jahre gekommene und stark belastete Tierschutzhaus in Vösendorf deutlich entlasten. Geplant ist ein moderner und nachhaltiger Standort mit großzügigen Flächen sowie einer möglichst energieautarken Versorgung durch Erdwärme und Photovoltaik.

Im Rahmen des Pressegesprächs werden erste Details zum Projekt, zu den geplanten Einrichtungen sowie zur Zukunft des Tierschutzstandorts präsentiert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Wildtieren: Tierschutz Austria verzeichnet seit Jahren steigende Zahlen verletzter oder behördlich abgenommener Wildtiere und Exoten. Immer mehr Menschen bringen verletzte Tiere wie Vögel oder Igel zur Versorgung ins Tierschutzhaus. Die neue Außenstelle soll daher auch Infrastruktur für den Wildtierbereich schaffen und langfristig ausreichende Kapazitäten sichern. „Immer mehr Menschen helfen verletzten Wildtieren – dafür braucht es auch ausreichend Platz und moderne Infrastruktur“, so Tierschutz Austria.

Termin:
18. Juni 2026, 9:00 Uhr

Ort:
Marktzentrum 1, 2752 Wöllersdorf, Gemeindeamt Wöllersdorf

Vor Ort stehen Bürgermeister Florian Pfaffelmaier und Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins für Interviews, Fotos und Hintergrundgespräche zur Verfügung.


Foto (honorarfrei)

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um kurze Anmeldung unter: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer
Telefon: 06763501889
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WTV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Tierschutz Austria

Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer
Telefon: 06763501889
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright