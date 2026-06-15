Pressegespräch: Tierschutz-Zukunft in Wöllersdorf

Wien/Vösendorf/Wöllersdorf (OTS) -

Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein lädt Medienvertreter*innen herzlich zu einem Pressegespräch über ein zukunftsweisendes Tierschutzprojekt in Wöllersdorf ein.

Auf einem rund vier Hektar großen Grundstück soll ein neues Quartier für Tiere werden. Künftig soll etwa die Hälfte der Tiere von Tierschutz Austria dort ein neues Zuhause finden. Das Projekt soll gleichzeitig das in die Jahre gekommene und stark belastete Tierschutzhaus in Vösendorf deutlich entlasten. Geplant ist ein moderner und nachhaltiger Standort mit großzügigen Flächen sowie einer möglichst energieautarken Versorgung durch Erdwärme und Photovoltaik.

Im Rahmen des Pressegesprächs werden erste Details zum Projekt, zu den geplanten Einrichtungen sowie zur Zukunft des Tierschutzstandorts präsentiert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Wildtieren: Tierschutz Austria verzeichnet seit Jahren steigende Zahlen verletzter oder behördlich abgenommener Wildtiere und Exoten. Immer mehr Menschen bringen verletzte Tiere wie Vögel oder Igel zur Versorgung ins Tierschutzhaus. Die neue Außenstelle soll daher auch Infrastruktur für den Wildtierbereich schaffen und langfristig ausreichende Kapazitäten sichern. „Immer mehr Menschen helfen verletzten Wildtieren – dafür braucht es auch ausreichend Platz und moderne Infrastruktur“, so Tierschutz Austria.

Termin:

18. Juni 2026, 9:00 Uhr

Ort:

Marktzentrum 1, 2752 Wöllersdorf, Gemeindeamt Wöllersdorf

Vor Ort stehen Bürgermeister Florian Pfaffelmaier und Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins für Interviews, Fotos und Hintergrundgespräche zur Verfügung.



Foto (honorarfrei)



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um kurze Anmeldung unter: [email protected]