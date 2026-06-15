Regionales Vernetzungstreffen der Archivarinnen und Archivare im Waldviertel

St. Pölten (OTS) -

Die Archivarinnen und Archivare des Waldviertels kamen letzten Freitag in Langenlois zum diesjährigen Viertelsarchivtag zusammen. Die regionalen Vernetzungstreffen ergänzen seit dem vergangenen Jahr den landesweiten Niederösterreichischen Archivtag in St. Pölten und bieten eine zusätzliche Plattform für fachlichen Austausch und praxisnahe Unterstützung.

Der für Archive zuständige Landesrat Anton Kasser unterstrich dabei die Bedeutung der regionalen Treffen: „Archive bewahren die Geschichte unserer Gemeinden und Regionen. Damit dieses wertvolle Wissen auch für kommende Generationen erhalten bleibt, braucht es engagierte Menschen und einen regelmäßigen fachlichen Austausch. Die Viertelsarchivtage schaffen dafür einen passenden Rahmen und tragen wesentlich dazu bei, das starke Netzwerk der niederösterreichischen Archivlandschaft weiter auszubauen.“

Das Niederösterreichische Landesarchiv unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 200 Stadt- und Gemeindearchiven, 25 Schlossarchiven sowie zahlreichen weiteren Archiven des Landes.

Archivdirektor Roman Zehetmayer sieht in dem Format einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Zusammenarbeit: „Gerade im Archivwesen sind Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung von großer Bedeutung. Die regionalen Treffen ermöglichen es, aktuelle Herausforderungen direkt vor Ort zu besprechen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Die positive Resonanz zeigt, dass dieses Angebot den Bedürfnissen der Archivarinnen und Archivare entspricht.“

Nach bereits abgehaltenen beziehungsweise bevorstehenden Treffen in den anderen Vierteln Niederösterreichs sollen die Viertelsarchivtage auch künftig fortgesetzt werden. Ziel ist es, die Vernetzung innerhalb der niederösterreichischen Archivlandschaft weiter zu stärken und den Archivarinnen und Archivaren in den Regionen ein möglichst niederschwelliges Unterstützungsangebot zu bieten.

Nähere Informationen: NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek unter 02742/9005-13871, Andreas Moser, und e-mail [email protected].