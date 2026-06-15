FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 17. Juni mit Österreich – Jordanien, davor Argentinien – Algerien

Wien (OTS) -

Es ist so weit, zum ersten Mal nach 28 Jahren bestreitet Österreich am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, wieder ein WM-Spiel, Gegner ist mit Jordanien ein spielerisch wohl unangenehmer Außenseiter. Für die Fußballfans heißt es dabei Wecker stellen, denn der Ankick in San Francisco erfolgt um 6.00 Uhr, ab 5.00 Uhr befassen sich live in ORF 1 im „WM-Studio“ Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz mit dem rot-weiß-roten WM-Auftakt, während Rainer Pariasek, Oliver Polzer und Andreas Herzog ihre Plätze im San-Francisco-Bay-Area-Stadion beziehen. Polzer und Herzog kommentieren das Spiel. Spannend wird es in der Österreich-Gruppe J aber auch davor, wenn Weltmeister Argentinien auf Algerien trifft. Das „WM-Studio“ dazu öffnet bereits in voller Besetzung wie beim Österreich-Spiel live in ORF 1 um 2.20 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 3.00 Uhr. Daniel Warmuth und Helge Payer kommentieren das Geschehen auf dem Spielfeld.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2, gehostet von Kristina Inhof und Helge Payer. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM-Update“ auf dem Programm. Um 12.10 Uhr zeigt ORF 1 noch einmal in 90 Minuten die Highlights von Österreich – Jordanien.

Topwerte für WM-Spiele am Sonntag

Insgesamt zwölf Tore in zwei Spielen waren am Sonntag, dem 14. Juni, live in ORF 1 zu sehen: Das 7:1 von Deutschland gegen Curaçao sahen dabei in der zweiten Halbzeit bis zu 958.000 Fans und im Schnitt 937.000 bei 35 Prozent Marktanteil (und 52 bzw. 70 Prozent MA in den jungen Zielgruppen E-49 bzw. E-29). Das hochklassige 2:2 der Niederlande gegen Japan ließen sich ab 22.00 Uhr (in Halbzeit 1) bis zu 672.000 und im Schnitt 627.000 bei 33 Prozent Marktanteil nicht entgehen. Bei E-49 bzw. E-29 wurden 46 bzw. 58 Prozent MA erreicht. Viele Fans hatten da aber noch immer nicht genug und ließen sich ab 1.00 Uhr die Begegnung Elfenbeinküste gegen Ecuador nicht entgehen – bis zu 117.000 und im Schnitt 101.000 bei 26 Prozent Marktanteil sahen die erste Hälfte live in ORF 1.

Weiter Top-Streaming-Nutzung: 140.000 bei Deutschland – Curaçao

Auch die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms und exklusiven Contents fanden weiterhin großes Publikumsinteresse: So war der gestrige Stream der zweiten Halbzeit Deutschland – Curaçao mit einer Durchschnittsreichweite von 140.000 nicht nur der bisher stärkste der WM, sondern auch der bisherige Top-Stream des heurigen Jahres. Insgesamt erzielten die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF von/zur WM vom 14. Juni 2026 (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr) in Österreich bisher zusammen 31,7 Millionen Nutzungsminuten, 2,3 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 638.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.