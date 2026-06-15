- 15.06.2026, 10:49:32
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AVISO: Pressekonferenz der FPÖ Wien mit LPO Stadtrat Dominik Nepp und Stadträtin Ulrike Nittmann
Wien am Schuldenabgrund: Rechnungsabschluss enthüllt rot-pinkes Finanzdesaster
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Finanzsprecherin Stadträtin Ulrike Nittmann
Thema: Wien am Schuldenabgrund: Rechnungsabschluss enthüllt rot-pinkes Finanzdesaster
Wann: Mittwoch, 17. Juni 2026, 11.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
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