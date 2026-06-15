Tag des Windes: Windkraft Simonsfeld fordert mehr Rückenwind für leistbare und sichere heimische Energieversorgung

Ernstbrunn (OTS) -

Anlässlich des Tags des Windes am 15. Juni unterstreicht die Windkraft Simonsfeld die zentrale Bedeutung der Windenergie für eine sichere, leistbare und unabhängige Energieversorgung in Österreich. Gerade die jüngsten Energiekrisen haben gezeigt, wie eng Energiepreise, Versorgungssicherheit und geopolitische Abhängigkeiten miteinander verbunden sind. Mit der einstimmigen Genehmigung des Windparks Rannersdorf III in Niederösterreich zeigt sich zugleich, welches Potenzial in der Modernisierung bestehender Windkraftstandorte liegt.



Windkraft liefert insbesondere im Winterhalbjahr verlässlich Strom und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur heimischen Versorgungssicherheit. Zugleich trägt Windenergie dazu bei, die Energiepreise langfristig zu stabilisieren. Voraussetzung dafür ist, dass der Ausbau erneuerbarer Energien rascher vorankommt, und Netze, Speicher, Genehmigungsverfahren und Marktregeln entsprechend mitwachsen.



„Die neuerliche Energiekrise zeigt ganz klar: Österreich braucht mehr heimische erneuerbare Energie. Windkraft ist dabei ein zentraler Baustein für Versorgungssicherheit, Energieunabhängigkeit und langfristig leistbare Strompreise für Haushalte und Wirtschaft. Jeder neue Windpark reduziert fossile Abhängigkeiten und stärkt die heimische Energieversorgung. Leider wurde im gerade beschlossenen Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) verabsäumt, die dafür notwendige Beschleunigung des Ausbaus konsequent zu verankern“, erklärt Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld.

Windpark Rannersdorf III genehmigt

Ein aktuelles Beispiel für den erfolgreichen Erneuerbaren-Ausbau ist der Windpark Rannersdorf III der Windkraft Simonsfeld in den Bezirken Mistelbach bzw. Gänserndorf. Die niederösterreichische Landesregierung hat die Erweiterung des Windparks nach positiv abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsprüfungen einstimmig genehmigt. Im Zuge des Repowering-Projekts werden vier bestehende Windräder durch vier neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Die neuen Windenergieanlagen verfügen über eine Gesamtleistung von 23 Megawatt und werden jährlich den Strombedarf von 12.000 Haushalten produzieren. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt rund 39 Millionen Euro. „Mit unserem Repowering-Projekt in Rannersdorf können wir bei gleicher Anlagenzahl die Gesamtproduktion am selben Standort verdreifachen. Mittels Repowering werden bestehende Standorte modernisiert, die Stromproduktion steigt deutlich und die heimische Energieunabhängigkeit wird gestärkt“, so Markus Winter.

Schnellere Verfahren und leistungsfähige Netze notwendig

Damit die Windkraft ihr Potenzial für Versorgungssicherheit und leistbare Energie vollständig entfalten kann, braucht es aus Sicht der Windkraft Simonsfeld verlässliche politische Rahmenbedingungen, raschere Genehmigungsverfahren und leistungsfähige Netzinfrastruktur. Fehlen Netzanschlüsse und Leitungskapazitäten, verzögern sich Projekte und Strom aus Windenergie kann nicht vollständig genutzt werden.

Investitionen für mehr heimische Energieunabhängigkeit

Bis 2030 plant die Windkraft Simonsfeld die jährliche Stromproduktion auf rund zwei Milliarden Kilowattstunden zu steigern und damit künftig den Bedarf von rund 500.000 Haushalten klimafreundlich zu decken. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro. „Die Projekte sind da, die Technologie ist da und der Bedarf ist da. Entscheidend ist jetzt, dass Österreich beim Ausbau erneuerbarer Energien schneller wird. Wer Versorgungssicherheit, stabile Energiepreise und mehr Unabhängigkeit will, muss Windkraftprojekte rasch ermöglichen und die dafür notwendige Infrastruktur konsequent ausbauen“, betont Alexander Hochauer, Finanzvorstand der Windkraft Simonsfeld.



Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt und entwickelt Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich und Europa. Mit insgesamt 98 Windenergieanlagen in Österreich, Bulgarien und der Slowakei produziert das Unternehmen den jährlichen Strombedarf von über 163.000 Haushalten. Das europaweit tätige Energiewende-Unternehmen beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter*innen. Mit rund 2.700 Aktionär*innen ist die Windkraft Simonsfeld zugleich eines der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. www.wksimonsfeld.at