„Leichte Beute“ (AT) für Miriam Fussenegger und Laurence Rupp am „Tatort“-Set

Wien (OTS) -

„Dann sind wir Helden“ heißt es im zweiten Halbjahr 2026 für Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, wenn sie in ORF 2 und auf ORF ON in ihrem Abschiedsfall ein letztes Mal am Austro-„Tatort“ im Einsatz sind. Behind the Scenes fiebern unterdessen schon die Nachfolger von Österreichs Kult-Duo, Miriam Fussenegger und Laurence Rupp, ihrem ersten On-Screen-Einsatz 2027 entgegen. Am Krimi-Set ist der erste gemeinsame Fall „Krähen im Hof“ (AT) bereits gelöst, doch nach der Spurensuche ist vor der Spurensuche – und gut aufgewärmt wird sowieso am besten gleich weiterermittelt. „Leichte Beute“ (AT) wartet seit Dienstag, dem 9. Juni 2026, an ihrem zweiten „Tatort“ auf die beiden, wenn die Leiche einer Künstlerin zunächst zwar gesehen, aber trotzdem nicht gleich entdeckt wird. An möglichen Täterinnen und Tätern mangelt es bei der Untersuchung des Todesfalls nicht. Im Umfeld des Opfers finden sich in den unterschiedlichsten Kreise Motive für die Tat. Ein Name sticht allerdings besonders heraus, denn es gibt jemanden, der vom Ableben der Künstlerin sehr profitiert.

Neben Miriam Fussenegger und Laurence Rupp stehen bis voraussichtlich Anfang Juli 2026 in Wien in weiteren Rollen auch erneut Christina Scherrer und Günter Franzmeier sowie Jasmin Weißmann, Clemens Berndorff, Cornelius Obonya, Liam Noori, Marko Kerezović, Sissi Reich, Theresa Gmachl u. v. a. vor der Kamera. Ihr „Tatort“-Debüt feiert Regisseurin Kim Strobl („Soko Linz“), für das Drehbuch zeichnet nach den Fällen „Unten“ und „Dein Verlust“ erneut das Duo Thomas Christian Eichtinger und Samuel Schultschik verantwortlich. „Tatort – Leichte Beute“ (AT) soll 2027 in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen sein.

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Kunstwochen in Wien: Die junge Künstlerin Mara Hofmann (Jasmin Weißmann) wird tot in ihrer eigenen Installation aufgefunden – einer Arbeit über Kolonialismus in Namibia. Zunächst hält man sie für einen Teil der Installation. Im Verdächtigenkreis finden sich ein nervöser Universitätsprofessor mit Vorstrafe (Clemens Berndorff), ein aalglatter TV-Schätzmeister und Antikhändler (Cornelius Obonya), ein verschwundener Ex-Freund (Marko Kerezović) und eine Schwester mit dunkler Vergangenheit in der Kunstrestitution (Sissi Reich). Und Adeola Adamou (Theresa Gmachl), Maras beste Freundin, Mitbewohnerin und Co-Künstlerin, die nach dem Tod der Freundin plötzlich im Rampenlicht steht. Das gemeinsame Kunstwerk geht viral, die Follower:innen-Zahlen explodieren, Angebote trudeln ein. Trauer und Karriere liegen hier gefährlich nah beieinander.

„Tatort – Leichte Beute“ (AT) ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Das „Tatort“-Jahr 2026

Für Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser heißt es im zweiten Halbjahr 2026 „Dann sind wir Helden“, wenn ihr Abschiedsfall auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON steht. Miriam Fusseneggers und Laurence Rupps bereits gedrehtes Ermittlungsdebüt „Krähen im Hof“ (AT) soll, so wie auch „Leichte Beute“ (AT), 2027 zu sehen sein.

„Tatort“ auf ORF ON streamen

Auf ORF ON stehen zahleiche „Tatort“-Fälle zum Streamen zur Verfügung.