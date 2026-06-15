Stadionbrücke: Bauarbeiten im Plan – wichtiger Baustein für neue Öffi-Verbindung

Wien (OTS) -

Auf Hochtouren läuft aktuell die umfassende Modernisierung der Stadionbrücke. Seit Baubeginn im Februar 2025 ertüchtigt die Stadt Wien – Brückenbau die 82 Meter lange und 26 Meter breite Verbindung zwischen dem 2. und 3. Bezirk für die künftige Nutzung durch die verlängerte Straßenbahnlinie 18. Der Abschluss der Gleisbauarbeiten in dem Bereich sowie die komplette Verkehrsfreigabe sind für Sommer geplant. Die neue Linie 18 wird dann wie geplant ab Herbst 2026 ihre Fahrt von der U2-Station Stadion über die Meiereistraße und Stadionallee zur U3 Schlachthausgasse und weiter entlang der bestehenden Strecke bis zur U6 Burggasse-Stadthalle aufnehmen. Sie wird eine wesentliche Entlastung für die S-Bahnstammstrecke sein, die von den ÖBB ab Herbst für umfassende Sanierungsmaßnahmen gesperrt wird.

„Ich freue mich, dass alles im Plan ist: Brückensanierung, Straßenbahnausbau und die Errichtung neuer Radwege sowie Begrünung – ein Gesamtpaket, das die Mobilität in unserer Stadt weiter attraktiv macht. Mit der Verlängerung der Linie 18 bauen wir nicht nur unser bereits großartiges Wiener Öffi-Netz weiter aus, sondern schaffen auch mehr als 2 km neue Radwege, über 200 neue Bäume und sorgen für Verkehrsberuhigung im Grünen Prater. Danke an die vielen Beteiligten an diesem so umfassenden Projekt“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, die sich bei einem Baustellenbesuch gemeinsam mit den Bezirksvorstehern des 2. und 3. Bezirks, Alexander Nikolai und Erich Hohenberger, einen Überblick über die aktuellen Bauarbeiten an der Stadionbrücke verschafft hat.

Komplexe Bauarbeiten im Bestand erfolgreich umgesetzt

Im Zuge der Hauptarbeiten an der Stadionbrücke wurden bereits zahlreiche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt. Dazu zählen unter anderem partielle Erneuerungen der Brückenabdichtung sowie umfangreiche Verstärkungsmaßnahmen am Tragwerk. Auch die Gleisbauarbeiten in diesem Bereich sind bereits abgeschlossen. Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf die verbleibenden Verstärkungsmaßnahmen, sowie die Verbreiterung des Geh- und Radwegs. Parallel dazu erfolgen die Abdichtungsarbeiten an der Oberfläche der Brücke und die Herstellung der Anprallträger.

„Die Arbeiten erfolgen bei Aufrechterhaltung des Verkehr und stellen hohe Anforderungen an Planung und Bauabwicklung. Aktuell liegen wir in allen Bauphasen im Zeitplan”, zeigt sich Wolfgang Strenn, Abteilungsleiter der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau zufrieden mit dem Baufortschritt der Brückensanierung.

Moderne Infrastruktur für Öffis und Individualverkehr

Die Neugestaltung der Stadionbrücke schafft die Grundlage für eine leistungsfähige und klimafreundliche Verkehrsverbindung. Künftig wird die Straßenbahnlinie 18 zentral über die Brücke geführt und bietet zusätzliche Kapazitäten für den öffentlichen Verkehr. Während der gesamten Bauzeit bleibt die Brücke für den Individualverkehr geöffnet.

Ab Herbst 2026 wird die Linie 18 zur neuen klimafreundlichen Öffi-Direktverbindung zwischen dem 2. und 3. Bezirk und bringt Fahrgäste künftig von der Burggasse-Stadthalle bis zur U2-Station Stadion.

Auf der neuen 3,1 Kilometer lange Strecke entstehen sieben neue Haltestellen und weitere direkte Umsteigemöglichkeiten zu zahlreichen Öffi-Verbindungen. „Mit der Verlängerung der Linie 18 schaffen wir eine starke Öffi-Tangente, die den Westen Wiens und besonders den Hauptbahnhof künftig direkt über die U2 Stadion mit dem Osten verbindet. Die neue Verbindung wird jährlich rund sechs Millionen Fahrgästen zugutekommen. Das ist ein starkes Zeichen für den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität, denn durch die Verlagerung vom PKW auf die Öffis können mit der Linie 18 bis zu 1.300 Tonnen CO2 eingespart werden“, sagt Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

70 Meter Grüngleis und 2.150 Meter neue Radwege

Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel wird, wo immer möglich, mit der Schaffung neuer Radinfrastruktur verbunden. Zahlreiche Sport- und Freizeiteinrichtungen im Prater werden durch die Verlängerung des 18ers noch besser angebunden. Die Errichtung eines 70 Meter langen Grüngleises im Bereich Ernst-Happel-Stadion und die über 10.300 m2 Begrünung mit rund 200 neuen Bäumen und 14 Mikrofreiräume entlang der Neubaustrecke tragen zu einer spürbaren Verbesserung des Stadtklimas bei. Der Ausbau des Radverkehrsnetzes um 2.150 Meter neue Radwege entlang des neuen Streckenabschnittes ergänzen die klimafreundlichen Maßnahmen und stärken die nachhaltige Mobilität in Wien.

„Bei unseren Planungen sind wir stets darauf bedacht, Synergieeffekte zu nutzen. Im Zuge des Ausbaus des Öffi-Netzes erweitern wir auch die Radinfrastruktur mit sicheren und komfortablen Radwegen und schaffen neue Grünflächen mit zahlreichen Bäumen, die zur Kühlung des Grätzls beitragen. So gibt es nur einmal Baustelle, aber gleich mehrere Vorteile für die Wienerinnen und Wiener“, erklärt Thomas Keller, Abteilungseiter der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau.

So entsteht auf der Stadionbrücke ein neuer, rund 3,8 Meter breiter baulich getrennter Zweirichtungs-Radweg. Dadurch wird die Sicherheit für Radfahrer*innen deutlich erhöht. Auch der Komfort und die Attraktivität der Verbindung verbessern sich spürbar.

Mit dem Ausbau auf der Würtzlerstraße wird 2026 eine Lücke im Radwegenetz geschlossen: Zwischen Markhofgasse und Erdbergstraße entsteht ein Zwei-Richtungsradweg. So schafft die Stadt Wien eine durchgehende Radverbindung zwischen Gürtel und Donaukanal parallel zur Schlachthausgasse bzw. künftig weiter über die Stadionbrücke durch den Grünen Prater über die Meiereistraße und Dr. Natterer-Gasse bis zur Donau!

Bereits umgesetzt sind wichtige Abschnitte entlang der Strecke: am Rennweg wurde ein neuer Zwei-Richtungsradweg errichtet, der direkt an das Hauptradverkehrsnetz anschließt. Auch in der Viehmarktgasse entstand eine neue Verbindung, die zentrale Standorte wie das Vienna BioCenter und das Media Quarter St. Marx sicher erreichbar macht.

Die neue Strecke der Linie 18 im Detail

Die Verlängerung der Linie 18 zwischen U3 Schlachthausgasse und U2 Stadion umfasst sieben neue Stationen.

Die neue Strecke führt von der Schlachthausgasse im 3. Bezirk Richtung Prater mit der ersten neuen Haltstelle beim Ludwig-Koeßler-Platz.

Weiter wird die Linie 18 über die Stadionbrücke in den Prater geführt, mit der nächsten Haltestelle im Bereich Wasserwiese. Das bringt eine neue, schnelle Verbindung vom Prater in Richtung U2 Stadion und U3 Schlachthausgasse.

Im Prater quert die Linie 18 die Hauptallee und bietet Fahrgästen künftig eine komfortable Anreise zum Stadionbad.

Entlastung besonders für Großveranstaltungen bietet die nächste Haltestelle: Fahrgäste können künftig bequem mit der Straßenbahn bis zum Ernst-Happel-Stadion fahren.

Die Umkehrschleife im 2. Bezirk verläuft über den Handelskai und die Dr. Natterer Gasse.

Stadionbrücke: Abschließende Arbeiten bis Herbst 2026

Nach der gesamten Verkehrsfreigabe der Stadionbrücke im August 2026 folgen noch Restarbeiten, wie die Fertigstellung von Einbauten, Korrosionsschutzmaßnahmen sowie der Rückbau der Baustelleneinrichtung. Die vollständige Fertigstellung des Projekts ist für Ende Oktober 2026 geplant.

Weitere Informationen unter: www.baustellen.wien.gv.at, https://www.wien.gv.at/verkehr/brueckenbau/index.html

Infoline Straße und Verkehr: +43 1 955 59, täglich von 7 bis 18 Uhr

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