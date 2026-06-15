  • 15.06.2026, 10:17:33
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450 Jahre Peter Paul Rubens

IM DIENST DER FREIHEIT. DECIUS MUS UND DIE SCHLACHT AM VESUV

Peter Paul Rubens (1577 bis 1640); Werkstatt: Jacques Jordaens (1593 bis 1678), Der Tod des Decius Mus in der Schlacht, 1616/17, Öl auf Leinwand, Bildmaß 289 x 518 cm, LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna
Wien (OTS) - 

VORSCHAU SONDERAUSSTELLUNG 2027

2027 steht im Zeichen des 450. Geburtstags von Peter Paul Rubens – einem der einflussreichsten Künstler der Kunstgeschichte. Die Fürstlichen Sammlungen eröffnen dieses Jubiläumsjahr mit einer Ausstellung, die eine spektakuläre Wiederentdeckung feiert.

„Im Dienst der Freiheit. Decius Mus und die Schlacht am Vesuv“, die von 29. Jänner bis 29. März 2027 im Gartenpalais zu sehen sein wird und einem wenig gezeigten Frühwerk des Meisters gewidmet ist.

Die größte private Rubens-Sammlung weltweit befindet sich im Besitz der Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein. Im Zentrum dieses außergewöhnlichen Bestands steht der monumentale Decius-Mus-Zyklus. Es ist Rubens erster Bilderzyklus dieser Art und gleichzeitig der Beginn seiner Auseinandersetzung mit der Produktion von Tapisserien. In eindrucksvollen Szenen wird die antike Geschichte des römischen Feldherrn Decius Mus dargestellt. Eine dramatische Erzählung, die von der Bereitschaft erzählt, im Namen der Freiheit und Gemeinschaft sein Leben zu riskieren und deren Aktualität uns bis heute berührt.

Die Gemälde entstanden als Entwürfe für Tapisserien und geben faszinierende Einblicke in Rubens’ Innovationskraft, den Aufbau seiner berühmten Werkstatt in Antwerpen und seinen strategischen Blick auf den Kunstmarkt seiner Zeit.

Erstmals seit Jahrzehnten wird der gesamte Zyklus – nach umfassender Forschung und Restaurierung – wieder in seiner Gesamtheit präsentiert. Ergänzt durch internationale Leihgaben und Hauptwerke aus den Fürstlichen Sammlungen markiert die Ausstellung einen glanzvollen Auftakt zum Rubensjahr. Sie eröffnet nicht nur neue Perspektiven auf Rubens’ Arbeitsweise und Werkstattpraxis, sondern auch auf die Verbindung von Kunst, Politik und Diplomatie im Europa des Barock.

450 Jahre Rubens Pressefotos und Infos

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Vorschau Bild von Peter Paul Rubens (1577 bis 1640); Werkstatt: Jacques Jordaens (1593 bis 1678), Der Tod des Decius Mus in der Schlacht, 1616/17, Öl auf Leinwand, Bildmaß 289 x 518 cm, LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna [Bild, 265.54KB]

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