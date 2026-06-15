Produktwarnung: Aufstellpools (Bestway, Intex, Polygroup)

Wien (OTS) -

Die AGES warnt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) vor bestimmten Aufstellpools der Marken Bestway, Intex und Polygroup.

Die Hersteller stellen für ausgewählte Modelle kostenlose Nachrüst-Kits zur Verfügung. Diese Kits dienen dazu, den äußeren Gurt des Pools so anzupassen, dass mögliche Tritthilfen entfernt werden, die einen unbefugten Zugang, insbesondere für Kinder, erleichtern könnten.

Aufstellpools der Marken Bestway, Intex und Polygroup

Runde und ovale Modelle

Mit einer Mindesthöhe von 122 cm

In Verkehr gebracht vor Juli 2025

Diese Warnung besagt nicht, dass das Risiko für die menschliche Gesundheit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. Die AGES ersucht Verbraucherinnen und Verbraucher, vorhandene betroffene Produkte keinesfalls zu verwenden, sondern sich umgehend mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen:

Bei Bestway: https://www.bestwayservice.de/kit.

Bei Intex: https://strap-kit.intex.fr/.

Bei Polygroup: www.polygroupEU.support/kit.

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz setzt erforderlichenfalls weitere Maßnahmen.