  • 15.06.2026, 10:16:08
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Disco Never Dies! ARTE feiert mit dem "Summer of Disco" ein zeitloses Musikgenre zwischen Glamour, Freiheit und Emanzipation

ARTE Summer of Disco // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Straßburg (OTS) - 

Disco - der perfekte Sommer-Sound! In den 70ern aus afroamerikanischen, lateinamerikanischen und queeren Subkulturen entstanden, feiert ARTE das zeitlose Musikgenre, das derzeit ein Revival erlebt, mit dem "Summer of Disco". Vom 28. Juni bis 9. August zeigt ARTE online und im TV neue Musikdokus, Kultfilme und vibrierende Konzerte, die Disco als musikalische Revolution, Spiegel gesellschaftlicher Umbrüche und globales Kulturphänomen beleuchten.

Schon in den 70er Jahren war Disco weit mehr als tanzbare Musik - sie stand für gesellschaftlichen Wandel, Emanzipation und den Kampf um Selbstbestimmung. Heute, in einer Zeit, in der Themen wie Identität, Diversität und Solidarität an Bedeutung gewinnen, ist Disco weiterhin relevant. ARTE nimmt dies zum Anlass, das globale Kulturerbe Disco genauer zu beleuchten und widmet ihm mit dem "Summer of Disco" einen ganzen popkulturellen Programmsommer.

Kinofans erwarten Disco- und Tanzkultfilme wie "Fame" oder "Saturday Night Fever" mit John Travolta, die von Aufstiegsträumen, jugendlicher Rebellion und der Sehnsucht nach einem besseren Leben erzählen. Mit "Scarface" ergänzt ARTE das Programm um eine düstere Perspektive: Der Film spiegelt die exzessive Seite der Ära, in der Glamour, Drogen und Macht untrennbar miteinander verbunden sind.

Im Dokubereich gibt es Neuproduktionen zu schillernden Persönlichkeiten der Disco-Ära, aber auch Portraits von aktuellen Stars, die das Genre weiterentwickelt und um neue Facetten bereichert haben. "I Feel Love" erzählt vom musikalischen Dreamteam Donna Summer und Giorgio Moroder, die mit dem gleichnamigen Hit den ultimativen Disco-Song ablieferten. Ebenfalls im Programm ist ein großer Dokumentarfilm über die Bee Gees, der den kometenhaften Aufstieg der Brüder Barry, Robin und Maurice Gibb nachzeichnet. Den Künstlerinnen Lady Gaga und Dua Lipa, die, von Disco-Sounds inspiriert die aktuellen Charts stürmen, widmet ARTE ebenfalls Dokumentationen.

Mit der US-amerikanischen Dokumentation "We Want the Funk!" des mehrfachen Emmy-Gewinners Stanley Nelson erweitert ARTE den Blick über Disco hinaus und zeigt die engen Verbindungen zum Funk. Produktionen wie "Disco Sex Machine" und "Disco Sucks - Amerikas erster Kulturkampf" nehmen zudem die gesellschaftlichen und politischen Spannungen rund um das Genre in den Blick - von Kommerzialisierung bis zum ersten modernen Kulturkampf.

Vervollständigt wird der "Summer of Disco" durch Konzertmitschnitte. Zu den Highlights zählt ein aktuelles Konzert von Cerrone ("Supernature"), einem der prägendsten Produzenten und DJs der europäischen Disco-Szene. Darüber hinaus präsentiert ARTE eine Auswahl der größten Disco-Hits aus dem legendären "Musikladen", von ABBA über Boney M. bis hin zu den Jackson 5 und Kool and the Gang, sowie ein Konzert von Stevie Wonder aus dem Jahr 1974.

Der "Summer of Disco" lädt dazu ein, die Vielschichtigkeit eines Genres neu zu entdecken, das bis heute wirkt. Zwischen Glanz und Abgrund, Utopie und Kommerz, Tanzfläche und gesellschaftlichem Wandel entsteht ein Panorama, das Disco nicht nur als Musikrichtung, sondern als kulturelle Bewegung begreifbar macht - damals wie heute.

Der "Summer of Disco" auf ARTE:

Ab dem 28. Juni auf arte.tv

Vom 28. Juni bis 9. August, jeweils mittwochs und sonntags im TV

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