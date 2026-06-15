Early Prime Day bei ECOVACS: Premium-Robotik für Zuhause, Garten und Pool mit Preisvorteilen bis zu 700 Euro, bereits ab dem 15. Juni

Düsseldorf (OTS) -

Bereits eine Woche vor dem Amazon Prime Day 2026 setzt ECOVACS auf intelligente Unterstützung für den Alltag und präsentiert zahlreiche aktuelle Premium-Modelle zu attraktiven Aktionspreisen. Im Mittelpunkt stehen die neuen Saug- und Wischroboter DEEBOT X12 OmniCyclone und DEEBOT T90 PRO OMNI sowie der Fensterreinigungsroboter WINBOT W3 OMNI, die leistungsstarke Reinigungsfunktionen mit einem hohen Maß an Automatisierung kombinieren. Ergänzt wird das Portfolio durch die neue GOAT Mähroboter-Generation für smarte Rasenpflege sowie den Poolreinigungsroboter ULTRAMARINE P1. Nicht nur vom 23. bis 26. Juni, sondern bereits in der Woche zuvor profitieren Kundinnen und Kunden, je nach Modell von attraktiven Preisvorteilen von bis zu 700 Euro. Auch bei OTTO, MediaMarkt und Saturn stehen die smarten Alltagshelfer in diesem Zeitraum zum vergünstigten Angebot.

DEEBOT X12 OmniCyclone: Premium-Bodenreinigung mit FocusJet-Technologie

Mit dem neuen DEEBOT X12 OMNICYCLONE präsentiert ECOVACS sein aktuelles Flaggschiff für die automatisierte Bodenreinigung. Die neue FocusJet-Technologie löst selbst hartnäckige Verschmutzungen gezielt an, während die weiterentwickelte OZMO ROLLER 3.0 Wischtechnologie und die OmniCyclone Station für eine besonders gründliche und gleichzeitig wartungsarme Reinigung sorgen. Ergänzt wird das Premium-Portfolio durch den DEEBOT X11 OMNICYCLONE, der ebenfalls auf leistungsstarke Saug- und Wischtechnologien sowie umfassende Automatisierung setzt und besonders komfortable Reinigung im Alltag ermöglicht. Zum Prime Day ist der DEEBOT X12 OMNICYCLONE neben Amazon auch bei OTTO, MediaMarkt und Saturn zum Aktionspreis von 949 statt 1.399 Euro und der DEEBOT X11 OMNICYCLONE für 699 statt 1.299 Euro erhältlich.

DEEBOT T90 PRO OMNI: Starke Reinigung mit intelligenter Automatisierung

Der DEEBOT T90 PRO OMNI kombiniert hohe Saugleistung mit der neuesten OZMO ROLLER 3.0 Wischtechnologie und umfassender automatisierter Wartung durch die OMNI-Station. Dank TruEdge-Kantenreinigung, ZeroTangle 4.0 und intelligenter Hindernisüberwindung sorgt das Modell für gründliche Reinigung auf Hartböden und Teppichen gleichermaßen. Ebenfalls Teil der Prime-Day-Aktion sind der DEEBOT T80 OMNI, der mit intelligentem Triple-Lift-System und präziser Kantenreinigung für besonders komfortable Alltagsreinigung entwickelt wurde, sowie der besonders kompakte DEEBOT T50 OMNI Gen 3, der starke Reinigungsleistung mit platzsparendem Design kombiniert. Zum Amazon Prime Day werden die DEEBOT T-Modelle mit attraktiven Rabatten von bis 64 % angeboten.

WINBOT W3 OMNI: Komfortable Fensterreinigung mit automatischer Pad-Reinigung

Mit dem WINBOT W3 OMNI brachte ECOVACS Anfang des Jahres den weltweit ersten Fensterreinigungsroboter mit automatischer "Zero-Contact"-Pad-Reinigungsstation in den Handel. Die Multifunktionsstation reinigt die Wischpads selbstständig und reduziert damit den Wartungsaufwand deutlich. Ergänzt durch die intelligente WIN-SLAM 5.0 Navigation und ein umfangreiches Sicherheitssystem sorgt der WINBOT W3 OMNI für komfortable und streifenfreie Fensterreinigung. Ebenfalls Teil der Prime-Day-Aktion ist der WINBOT W2 PRO OMNI, der mit multifunktionaler Basisstation und intelligenter Navigation flexible Reinigung auch bei großen Glasflächen ermöglicht. Für kleinere oder schwer zugängliche Fensterbereiche bietet ECOVACS zudem den besonders kompakten WINBOT MINI an, der speziell für schmale Glasflächen und komplexe Rahmenkonstruktionen entwickelt wurde. Zum Prime Day sind diese und weitere WINBOT Modelle um bis zu 43 % reduziert. Zahlreiche Fensterreinigungsroboter von ECOVACS, wie beispielsweise der WINBOT W3 OMNI, sind im Aktionszeitraum auch bei OTTO, MediaMarkt und Saturn zu vergünstigten Aktionspreisen erhältlich.

GOAT: Intelligente Rasenpflege für Gärten jeder Größe

Auch die neue GOAT Mähroboter-Generation von ECOVACS ist Teil der Prime-Day-Aktion 2026. Die Modelle kombinieren intelligente Navigation per RTK- und LiDAR-Technologie mit dem integrierten TruEdge Trimmer für automatische, besonders präzise Kantenbearbeitung - ganz ohne Begrenzungskabel. Vom kompakten GOAT O600 RTK für kleinere, verwinkelte Gärten bis zum leistungsstarken GOAT A1600 LiDAR PRO für große Flächen bietet ECOVACS passende Lösungen für unterschiedlichste Gartenanforderungen. Verschiedene GOAT Modelle sind während des Amazon Prime Day mit Rabatten von bis zu 44 % erhältlich.

ULTRAMARINE P1: Smarte Poolreinigung für die Sommersaison

Mit dem ULTRAMARINE P1 erweitert ECOVACS sein Robotics-Portfolio erstmals um einen Poolreinigungsroboter. Das Modell kombiniert starke Saugleistung, intelligente SmartNavi-Navigation und ein vollständig kabelloses Design für die komfortable Reinigung von Poolboden, Wänden und Wasserlinie. Vier Rollenbürsten sowie ein Dual-Layer-Filtersystem sorgen für gründliche Reinigungsergebnisse selbst bei feinen Verschmutzungen. Dank langlebiger, korrosionsbeständiger Materialien und einer Laufzeit von bis zu drei Stunden eignet sich der ULTRAMARINE P1 für unterschiedlichste Pooltypen und Flächengrößen. Auch der neue Poolreinigungsroboter ist im Rahmen des Prime Day zum attraktiven Aktionspreis von 399 statt 549 Euro verfügbar.

Die Angebot-Highlights im Überblick:

DEEBOT X12 OmniCyclone

UVP: 1.399 Euro

Prime Day Preis: 949 Euro

Ersparnis: 450 Euro / 32 %

DEEBOT X11 OmniCyclone

UVP: 1.299 Euro

Prime Day Preis: 699 Euro

Ersparnis: 600 Euro / 46 %

DEEBOT T90 PRO OMNI Black

UVP: 799 Euro

Prime Day Preis: 599 Euro

Ersparnis: 200 Euro / 25 %

WINBOT W3 OMNI

UVP 699 Euro

Prime Day Preis: 549 Euro

Ersparnis: 150 Euro / 21 %

WINBOT W2 PRO OMNI

UVP 599 Euro

Prime Day Preis: 379 Euro

Ersparnis: 220 Euro / 37 %

WINBOT MINI

UVP 299 Euro

Prime Day Preis: 169 Euro

Ersparnis: 300 Euro / 43 %

GOAT A1600 Care kit

UVP 1.599 Euro

Prime Day Preis: 899 Euro

Ersparnis: 700 Euro / 44 %

GOAT O800 Care kit

UVP 799 Euro

Prime Day Preis: 549 Euro

Ersparnis: 250 Euro / 31 %

GOAT O600 RTK

UVP 649 Euro

Prime Day Preis: 499 Euro

Ersparnis: 150 Euro / 23 %

ULTRAMARINE P1 Care kit

UVP 599 Euro

Prime Day Preis: 399 Euro

Ersparnis: 200 Euro / 33 %

Alle genannten Angebote sind ab dem 15. Juni 2026 verfügbar.

Bildmaterial zum Prime Day 2026 steht unter diesem Link zum Download bereit.

Die Aktionspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Händlerpreise können abweichen.

Über ECOVACS Robotics

Lange bevor "Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den 27 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, ist das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.