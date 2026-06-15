- 15.06.2026, 10:09:02
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AVISO Presseführung: „Vision und Widerstand – Wie das MuseumsQuartier Wien veränderte“ im MQ Freiraum
Die MQ Jubiläumsausstellung
Das MuseumsQuartier Wien lädt anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ am 29. Juni um 10:00 Uhr zur Presseführung durch die MQ Jubiläumsausstellung „Vision und Widerstand – Wie das MuseumsQuartier Wien veränderte“ in den MQ Freiraum ein. Es sprechen MQ Direktorin Bettina Leidl und Ausstellungskurator Andreas Nierhaus.
Die Ausstellung erzählt die Geschichte des MQ: Von kühnen Entwürfen, erbitterten Debatten und einem Projekt, das immer wieder am Rand des Scheiterns stand. Vom größten Kulturbauvorhaben der Zweiten Republik bis zum größten Kunst- und Kulturareal Europas war es ein konfliktreicher Weg, der von Diskussionen, politischen Richtungswechseln und medialen Debatten geprägt war.
Anmeldung unter [email protected] oder unter www.mqw.at/de/presse/pressefuehrung/
Jubiläumsspecial: Open House im MQ Freiraum
Am 30. Juni von 10:00 bis 20:00 Uhr ist der MQ Freiraum bei freiem Eintritt geöffnet. Besucher:innen haben die Möglichkeit, die MQ Jubiläumsausstellung im Zuge einer exklusiven Führung zu entdecken.
Infos Presseführung
„Vision und Widerstand – Wie das MuseumsQuartier Wien veränderte“
Datum: 29. Juni
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: MQ Freiraum, MuseumsQuartier Wien
Anmeldung unter [email protected] oder unter www.mqw.at/de/presse/pressefuehrung/
Presseführung "Vision und Widerstand – Wie das MuseumsQuartier Wien veränderte"
Datum: 29.06.2026, 10:00 Uhr
Art: Ausstellungen
Ort: MQ Freiraum
Rückfragen & Kontakt
MuseumsQuartier Wien
Anna Lena Schmidt, MA
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
T. +43 1 523 5881 – 1712
M. +43 699 130 60 112
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