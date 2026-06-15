- 15.06.2026, 10:06:02
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- OTS0048
Vorschau auf den 15. Wiener Gemeinderat am 16. Juni
Morgen, Dienstag, 16. Juni 2026 tritt der Wiener Gemeinderat zu seiner 15. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Begonnen wird um 9 Uhr im Sitzungssaal des Wiener Rathauses mit der Fragestunde. Die zuständigen Stadträt*innen beantworten Anfragen unter anderem zu folgenden Themen: Widmungsgemäße Verwendung der Erträgnisse aus der Ausgleichsabgabe nach dem Baumschutzgesetz; Einsparungen im Kulturbereich; attraktive Flächen an Naturbadegewässern; Wiener Festwochen 2026 - Subventionsantragsstellung über die Kosten jener Produktionen bei denen Intendant Milo Rau Regie führt; Wissenschaftsstandort Wien.
Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Eingebracht wurde das Thema von der ÖVP, es lautet: „Rekordschulden und höchste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer unter SPÖ-NEOS-Stadtregierung: Wiener Arbeits- und Wirtschaftsstandort braucht einen Neustart!“.
Gegenstand der Hauptdebatte sind die Förderrichtlinien der MA 7.
Zutrittsbestimmungen
Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie.
Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter [email protected] eine Akkreditierung beantragen.
Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at
Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf presse.wien.gv.at – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
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