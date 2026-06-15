  • 15.06.2026, 10:01:33
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Europa braucht digitale Unabhängigkeit bei Netzen und Rou-tern: SAFENet startet

Logo of SAFENet: The Sovereignty Alliance for European Network Technology. Leading European manufacturers are uniting to secure Europe's digital infrastructure, recognizing routers & network technology as critical to data flow. SAFENet demands transparency in supply chains, secure public procurement, and prioritized risk assessment for network devices, building a resilient, sovereign digital future. Learn more: safe-net.tech // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58562 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Berlin (OTS) - 

Weltweit erkennen Regierungen, dass Technologielieferketten ein Sicherheitsrisiko für die kritische digitale Infrastruktur darstellen. Die EU noch nicht. Ihre Märkte sind offen für Produkte außerhalb Europas, die strategische Abhängigkeiten schaffen und große Sicherheitsrisiken bergen. Zudem wird meist ein zentraler Baustein vergessen, wenn über digitale und technologische Unabhängigkeit diskutiert wird: der Router. Denn durch ihn als digitale Zentrale in Haus und Büro fließen über 90 Prozent aller Daten. Vier führende europäische Hersteller gründen daher SAFENet, die Sovereignty Alliance for European Networks und fordern: Router und Netzwerkgeräte müssen von der Politik ebenso stringent geschützt werden wie 5G-Netze.

Vier führende europäische Hersteller von Netzwerktechnologie – devolo, FRITZ!, LANCOM und TDT – gründen SAFENet, die Sovereignty Alliance for European Network Technology. Ihr Ziel: Europa muss die Kontrolle über seine Netze und digitale Infrastruktur behalten. Dafür tritt die Allianz an, um im Dialog mit der europäischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, deutlich zu machen, dass Router und Netzwerktechnologie eine Schlüsselrolle bei der Sicherung digitaler und technologischer Souveränität Europas zukommen.

Wie dringlich diese Initiative ist, belegt eine aktuelle Studie der Innovate Europe Foundation (IE.F): Rund 93 Prozent des europäischen Internetverkehrs laufen über Router und Heimnetz-Gateways - die Geräte, denen Familien ihre Bankdaten, Krankenakten und privaten Gespräche anvertrauen. Der Mobilfunk trägt gerade einmal 7 Prozent. Chinesische Hersteller kontrollieren rund knapp 40 Prozent dieses Marktes. Während die EU bei Cloud und Halbleitern aktiv gegensteuert, bleibt die zentrale Hardware-Schnittstelle jeder digitalen Kommunikation und Vernetzung – der Router – ein strategisch blinder Fleck, und das oft, ohne dass Nutzerinnen und Nutzer wissen, wer ihn tatsächlich kontrolliert.

Auf dieser Grundlage richtet SAFENet drei Kernforderungen an die europäischen und nationalen Entscheidungsträger:

  • Transparenz für Nutzerinnen und Nutzer: Hersteller und Internetanbieter müssen ausweisen, wo Hardware, Firmware und Updates tatsächlich hergestellt bzw. entwickelt werden – auch bei White-Label- und Provider-Produkten.
  • Beschaffung: Behörden, KRITIS-Betreiber und öffentlich finanzierte Einrichtungen sollen auf vertrauenswürdige europäische Netzwerktechnologie setzen – flankiert durch Austausch-Incentives und -programme für Hochrisiko-Hardware.
  • Priorität und Risikobewertung: Router und Netzwerktechnologie müssen in der aktuellen Diskussion um mehr Souveränität und Sicherheit des digitalen Ökosystems als prioritärer Sektor anerkannt werden. Europa braucht – analog zur EU Toolbox for 5G Security – eine „Router and Network Technology-Security-Toolbox“ mit einheitlicher Risikobewertung und Hochrisiko-Einstufung.

Europäische Hersteller stellen schon heute souveräne, vertrauenswürdige und innovative Technologielösungen bereit, um den Markt zu bedienen – was bislang fehlt, ist der politische Wille, Router und Netzwerktechnologie als Hebel für digitale und technologische Souveränität anzuerkennen und die entsprechenden regulatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Die Allianz steht weiteren europäischen Herstellern offen. Weitere Informationen unter safe-net.tech.

Über SAFENet

Die Sovereignty Alliance for European Network Technology (SAFENet) ist ein strategischer Zusammenschluss führender europäischer Netzwerktechnologie-Unternehmen. SAFENet versteht Netzwerktechnologie als Rückgrat des digitalen Ökosystems. Die Allianz vertritt die Interessen europäischer Hersteller in politischen und regulatorischen Prozessen und leistet damit einen Beitrag zur digitalen Souveränität und zur langfristigen Sicherung der eigenen digitalen Infrastruktur Europas. Ihr Ziel: ein digitales Europa, das selbstbestimmt, resilient und zukunftsfähig ist.

Rückfragen & Kontakt

SAFENet
Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin, Germany
[email protected]
+49 152 24154875

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