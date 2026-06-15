  • 15.06.2026, 09:55:02
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  • OTS0039

Über 1.200 Wiener:innen fordern nachhaltiges Stadttaubenmanagement

Wien/Vösendorf (OTS) - 

Die bei der Stadt Wien eingebrachte Petition für ein umfassendes und nachhaltiges Stadttaubenmanagement hat die gesetzlich erforderlichen 500 Unterschriften deutlich überschritten. Innerhalb weniger Tage haben bereits mehr als 1.200 Personen das Anliegen unterstützt.

Die Initiator:innen der Petition zeigen sich erfreut über die breite Zustimmung.

Mit dem Erreichen der erforderlichen Unterschriften muss die Petition nun offiziell im Wiener Petitionsausschuss behandelt werden.

Die Petition kann weiterhin online mit ID Austria unterstützt werden.

Online mit ID Austria unterschreiben:

https://petitionen.wien.gv.at/petition/online/PetitionDetail.aspx?PetID=71a5d7cd89c24b99a73ad073031868c9

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Mag. Martin Aschauer
Telefon: 069916604075
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