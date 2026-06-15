Büchereien Wien starten SommerLeseClub 2026 für Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) -

Auf in den Sommer mit den Stadt Wien-Büchereien und einer gewieften Gruppe Freunde, die gemeinsam ihren ersten Film drehen wollen. Eine kleine Geschichte über Freundschaft und Zusammenhalt erwartet all jene, die sich - egal ob im Park, in den Bergen oder beim Baden im Schwimmbad - mit dem SommerLeseClub der Büchereien entführen lassen. Ab Montag, 15. Juni startet das Sammelabenteuer der Büchereien für Kinder und Jugendliche. Mit einem Pickerlheft, das in jeder Bücherei der Stadt Wien erhältlich ist, können alle zwischen 6 und 14 Jahren bis 11. September Pickerl sammeln. Am Ende sind nicht nur Preise zu gewinnen, sondern auch ein Lesezertifikat zu bekommen. Die Geschichte für das Pickerlbuch hat Autor und Illustrator Amir Abou Roumié gestaltet. „Drehbuch mit Drache“ begleitet eine bunte Runde von Freund*innen auf ihrem chaotischen Versuch, einen Film zu drehen ... und ja, ein Drache spielt auch eine Rolle.

Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung und Jugend Bettina Emmerling: „Lesen öffnet die Türen zur Welt und zur Kreativität. Der SommerLeseClub ist eine wunderbare Gelegenheit, spielerisch zum Lesen zu finden und dabei das großartige Angebot der Wiener Büchereien kennenzulernen. Und das Schöne ist, dass einige Büchereien im Sommer sogar Coole Zonen sind, in denen man sich abkühlen und in Ruhe Geschichten lesen kann. Denn wer früh Freude am Lesen entwickelt, hat die besten Chancen für seinen weiteren Bildungs- und Lebensweg.“

Elisabeth Fuchs, Bildungsdirektorin für Wien: „Wer ein Buch aufschlägt, taucht in Geschichten und andere Welten ein. Zudem fördert Lesen die Fantasie und ist Grundlage fürs Lernen. Lesen unterstützt die Sprachkompetenz und ist es eine wichtige Voraussetzung für kritische und kreative Mediennutzung sowie die gesellschaftliche Teilhabe.“

Wer im Sommer liest, hat im Herbst die Nase vorne

Der SommerLeseClub bietet nicht nur Freizeitspaß. Das Lesezertifikat, das im Pickerlheft enthalten ist, kann in der Schule als Nachweis für außerschulisches Leseengagement vorgelegt werden. Wer also im neuen Schuljahr sein Lesezertifikat vorweist, hat nicht nur spannende und unterhaltsame Stunden verbracht, sondern auch Vorteile im Unterricht. Der SommerLeseClub der Büchereien wird von der Bildungsdirektion für Wien unterstützt. In Wien findet der SommerLeseClub seit dem Sommer 2012 statt. Im vergangenen Jahr haben über 1.300 Kinder daran teilgenommen.

So funktioniert der SommerLeseClub 2026

Ab 15. Juni 2026 können sich Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren in jeder Bücherei ein Pickerlheft holen. Voraussetzung ist eine gültige Büchereikarte. Auch die lässt sich einfach organisieren, denn die Büchereikarte gibt es für alle bis 18 Jahre gratis. Dann heißt es: Such dir in der Bücherei etwas aus (Bücher und Comics, Zeitschriften und eBooks, eAudios und Hörbücher, Musik und Konsolenspiele, Filme oder Veranstaltungen). Sag nachher, wie es dir gefallen hat und fülle einen Bewertungsbogen aus. Für jede Bewertung gibt es ein Kuvert mit drei Überraschungspickerln für das Pickerlheft. Am Ende nehmen alle, die bis 11. September eine Bewertung in einer der Büchereien abgegeben haben, an einer Verlosung teil. Es winken wie immer kleine Preise, darunter natürlich viele Bücher. Damit das Heft leichter gefüllt werden kann, finden über den ganzen Sommer Tauschbörsen in den Büchereien statt.

Alle Infos auf: https://buechereien.wien.gv.at

Fotos unter: https://www.wien.gv.at/presse/