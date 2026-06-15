SPÖ Währing begrüßt Erleichterungen für Klimageräte im Gemeindebau

Wien (OTS) -

Die zunehmende Sommerhitze stellt viele Bewohner:innen von Gemeindebauten vor große Herausforderungen. Wiener Wohnen reagiert nun auf diese Entwicklung und erleichtert unter klar definierten Voraussetzungen die Genehmigung von Klimageräten im Gemeindebau. Michael Trinko, Marcus Altmann und Renate Rummerstorfer von der SPÖ Währing nutzten den Antrittsbesuch bei Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, um über die neuen Regelungen und aktuelle wohnpolitische Fragen im Bezirk zu sprechen.

Einfachere Genehmigung für Klimageräte

Künftig können Mieter:innen von Gemeindebauwohnungen einfacher eine Genehmigung für Split-Klimageräte erhalten. Voraussetzung ist, dass die technischen, baulichen und rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Planung und Montage müssen durch konzessionierte Fachfirmen erfolgen. Die Kosten für Anschaffung, Installation, Stromverbrauch und Wartung tragen die Mieter:innen selbst. Ein medizinischer Nachweis oder ein anderer besonderer Grund für die Notwendigkeit einer Klimaanlage ist künftig nicht mehr erforderlich.

Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch unterstreicht die Bedeutung der neuen Regelung für den sozialen Wohnbau: „Die Sommer werden heißer und das spüren die Menschen auch in ihren Wohnungen. Deshalb setzen wir als Stadt Wien auf umfassenden Hitzeschutz im Gemeindebau: von thermischer Sanierung über außenliegenden Sonnenschutz bis hin zu Begrünung und Entsiegelung. Mit den neuen Regelungen schaffen wir nun auch klare Rahmenbedingungen für Klimageräte dort, wo sie sinnvoll und technisch machbar sind. Wichtig ist dabei: Wir achten auf Lärmschutz, Energieeffizienz, Brandschutz und das gute Zusammenleben im Haus.“

„Der Wiener Gemeindebau ist ein sozialdemokratisches Erfolgsmodell. Auch in Währing stehen 43 Gemeindebauanlagen mit rund 3.000 Wohnungen seit Jahrzehnten für leistbares Wohnen, Zusammenhalt und Sicherheit. Dieses Erbe müssen wir in die Zukunft führen. Angesichts immer heißerer Sommer heißt das auch: mehr Hitzeschutz und bessere Lebensqualität für die Menschen in ihren Wohnungen“, betont Michael Trinko, Gemeinderat und Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Währing.

Antwort auf heißere Sommer

Marcus Altmann, Klubvorsitzender und Sozialsprecher der SPÖ Währing, begrüßt, dass Wiener Wohnen auf die veränderten klimatischen Bedingungen reagiert: „Wien ist vom Klimawandel unmittelbar betroffen und die Sommer werden immer heißer. Ältere Menschen, Familien mit kleinen Kindern und gesundheitlich belastete Personen leiden besonders unter hohen Temperaturen in der Wohnung. Deshalb ist es richtig, dass es jetzt einen klaren, nachvollziehbaren und praktikablen Weg für Genehmigungen gibt.“

Für die SPÖ Währing sind Klimageräte ein wichtiger Baustein gegen Sommerhitze, ersetzen aber keine langfristigen Maßnahmen. Wichtig bleiben thermische Sanierungen, Begrünung und außenliegende Beschattung. Deshalb fördert die Stadt Wien weiterhin Rollläden, Jalousien und Fassadenmarkisen mit bis zu 50 Prozent der Kosten beziehungsweise maximal 1.500 Euro pro Wohneinheit.

Renate Rummerstorfer, stellvertretende Bezirksparteivorsitzende und Frauenvorsitzende der SPÖ Währing, betont die Klarheit der neuen Regelungen: „Wer in einer Gemeindebauwohnung lebt, muss wissen, welche Möglichkeiten es gibt und an wen man sich wenden kann. Genau dafür sorgen die neuen Regelungen: klare Voraussetzungen, verständliche Informationen und ein transparenter Ablauf. Das schafft Sicherheit und erleichtert den Zugang zu mehr Hitzeschutz in den eigenen vier Wänden.“

Informationen für Mieter:innen

Informationen und Unterlagen zum Einbau von Klimageräten im Gemeindebau gibt es bei Wiener Wohnen unter www.wienerwohnen.at sowie über die Wiener Wohnen Service-Nummer 05 75 75 75. Eine Informationsbroschüre kann ebenfalls über Wiener Wohnen angefordert werden und liegt in den wohnpartner-Lokalen auf.

Informationen zur Förderung von außenliegendem Sonnenschutz stellt die Stadt Wien unter www.wien.gv.at zur Verfügung. (Schluss)