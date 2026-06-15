LFS Hollabrunn holt zweiten Platz bei der Internationalen Animal Care Competition in den Niederlanden

St. Pölten (OTS) -

In den Niederlanden fand erstmals die Animal Care Competition statt, bei der praktische Fähigkeiten und Kompetenzen in der Tierpflege im Mittelpunkt standen. Das Team der Fachrichtung Kleintierhaltung der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Hollabrunn belegte dabei den hervorragenden zweiten Platz.

„Die Fachschule Hollabrunn hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für den Bereich der Kleintierhaltung mit den Schwerpunkten Tierpflege, Tiertraining und Green Care entwickelt. Von dieser fachlichen Kompetenz im Umgang mit Tieren profitieren in erster Linie die Schülerinnen und Schüler, wie der jüngste Erfolg bei der Animal Care Competition eindrucksvoll zeigt“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Ausgestattet mit umfassendem Wissen und viel praktischer Erfahrung holten die beiden Auszubildenden Viktor May und Sarah Wagner den hervorragenden zweiten Platz für Österreich bei diesem international besetzten Bewerb“, so Teschl-Hofmeister, die herzlich gratuliert.

„In der Fachrichtung Kleintierhaltung werden die Schülerinnen und Schüler bestmöglich in Theorie und Praxis auf das Berufsleben vorbereitet. Nach der Fachschule können zudem die beiden Lehrabschlüsse Tierpflege und Tierärztliche Ordinationsassistenz absolviert werden“, informiert Abteilungsvorständin Verena Kucera. „Dies zeigt, dass unsere Ausbildung europäische Spitzenklasse ist. Sarah und Viktor bewiesen Nervenstärke sowie hohe Fachkompetenz auf internationalem Niveau – und darüber freut sich die gesamte Fachrichtung“, so Fachlehrerin Sandra Eder, die beim Bewerb für das Coaching sorgte.

Gastgeberin des international besetzten Bewerbs war die Berufsschule Terra MBO in Meppel, die verschiedene Ausbildungsprogramme in den Bereichen Umwelt, Floristik und Landschaftsgestaltung anbietet. Startberechtigt waren Auszubildende der Fachrichtungen Tierpflege oder veterinärmedizinische Assistenz bis zum Alter von 24 Jahren sowie eine begleitende Lehrkraft. Insgesamt nahmen 13 Teams am Bewerb teil.

Die Teilnehmenden stellten sich Aufgaben in den Bereichen Tiertraining, Tierpräsentation sowie der Pflege verschiedener Tiergruppen: Fische, Vögel, Reptilien, Hunde und Katzen sowie Zoo- und Nutztiere. Die Aufgaben wurden an realen Orten durchgeführt – in Betrieben, Zoos, Streichelzoos, Tierheimen und Schulen rund um die Schule Terra MBO in Meppel.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Schule Terra im Auftrag von EUROPEA Nederland. Dahinter steht die internationale Organisation EUROPEA – ein Netzwerk, das sich der Förderung der beruflichen Bildung im sogenannten „Green Sector“ in ganz Europa widmet. Der Grüne Sektor umfasst ein breites Spektrum an Berufen in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Forstwirtschaft sowie in der Tierpflege. Derzeit vereint EUROPEA 24 nationale Netzwerke und repräsentiert mehrere Hundert Berufsschulen in ganz Europa.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]