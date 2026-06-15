Lotto: Doppeljackpot am Mittwoch – es geht um 2 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Mit drei Solo-Gewinnen endeten die Ziehungen am vergangenen Sonntag, aber ein Sechser bei „6 aus 45“ war neuerlich nicht dabei. Neuerlich deswegen, da es auch bei der Bonus-Ziehung am Freitag schon keinen Sechser gegeben hat. Somit wartet hier ein Doppeljackpot, und dabei geht es am kommenden Mittwoch um rund 2 Millionen Euro.

Solo-Gewinn Nummer eins gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Der Gewinn in Höhe von mehr als 79.000 Euro geht an eine:n Spielteilnehmer:in, die bzw. der die Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hat. Im zweite von drei Tipps befand sich die gewinnbringenden Kombination.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es Solo-Gewinn Nummer zwei. Ein:e Wiener:in kam per Quicktipp zu den „schs Richtigen“ und damit zu einem Gewinn in Höhe von rund 172.100 Euro, wobei der Computer die sechs richtigen Zahlen in den fünften von fünf Tipps gesetzt hatte. Beim nächsten LottoPlus Sechser geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Schkießlich gab es auch beim Joker einen Solo-Gewinn, und hier ging es um einen Jackpot. Der einzige Wettschein mit der richtigen Joker Zahl wurde in Niederösterreich gespielt, und das „Ja“ zum Joker bringt seinem Besitzer rund 312.500 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 14. Juni 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen