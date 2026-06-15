Wien–Zürich über Nacht: Komfortabler in die Schweiz mit der neuen Nightjet-Generation

Wien/Zürich (OTS) -

Die Verbindung wird in Zusammenarbeit mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) betrieben und markiert einen deutlichen Qualitätssprung im internationalen Bahnverkehr zwischen Österreich und der Schweiz.

Für Reisende aus Österreich verbessert sich damit die Anreise nach Zürich: Der Zug startet in Wien und bietet Zustiegsmöglichkeiten entlang der Weststrecke bis Salzburg. Moderne Ausstattung, mehr Privatsphäre und höheren Komfort sorgen für ein neues Qualitätsniveau im Nachtverkehr.

„Mit dem Nightjet der neuen Generation wird die Anreise in die Schweiz so komfortabel wie nie zuvor. Zürich rückt für Gäste aus Österreich noch näher – bequem, nachhaltig und ohne Umsteigen“, sagt Urs Weber, Markt Manager Österreich bei Schweiz Tourismus.

Der neue Nightjet bietet zahlreiche Innovationen: Schlafwagen mit eigenem Sanitärbereich, Mini-Cabins für Alleinreisende, kostenfreies WLAN sowie barrierefreie Abteile. Ergänzt wird das Angebot durch sechs Fahrradstellplätze, mobilfunkdurchlässige Fenster und ein modernes NFC-Zutrittssystem. Reisende wählen zwischen Sitzwagen, Liegewagen, Mini Cabin und Schlafwagen in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten.

Mit der Sparschiene stellen die ÖBB ein sehr günstiges Angebot für Nightjet-Reisende zur Verfügung. Am günstigsten reist, wer seine Tickets schon frühzeitig bucht. Tickets für den Nightjet der neuen Generation sind online unter nightjet.com, im Ticketshop unter tickets.oebb.at, am Smartphone über die ÖBB App, an den ÖBB Ticketschaltern und Reisebüros in den Bahnhöfen, beim ÖBB Kund:innenservice unter 05-1717 sowie bei externen Vertriebspartnern erhältlich.

Zürich: Urbanes Reiseziel mit Seeanschluss

Zürich verbindet urbanes Leben mit naturnaher Erholung: Baden im Zürichsee oder in der Limmat, lebendige Quartiere, eine historische Altstadt und ein vielfältiges Kulturangebot prägen das sommerliche Stadtbild. Gäste kommen mit dem Nightjet erholt an und starten direkt in ihren Aufenthalt.

Der Einsatz der neuen Zuggeneration auf dieser Strecke unterstreicht die wachsende Bedeutung des Nachtzugs im internationalen Bahnverkehr.

Weitere Informationen: switzerland.com