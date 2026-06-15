  • 15.06.2026, 09:10:32
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  • OTS0023

PRESSEKONFERENZ von VÖPE und GBV: Verfahrensbeschleunigungen als Schlüssel für mehr leistbaren Wohnraum

Wien (OTS) - 

Der Bedarf an leistbarem Wohnraum bleibt hoch. Gleichzeitig verzögern langwierige Genehmigungs- und Bewilligungsverfahren vielfach die rasche Umsetzung dringend benötigter Wohnbauprojekte, und zwar sowohl im freifinanzierten ("gewerblichen") als auch im geförderten ("gemeinnützigen") Wohnbau. Die VÖPE – Vereinigung Österreichischer Projektentwickler und der Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband (GBV) sprechen sich daher gemeinsam für konkrete Maßnahmen zur Beschleunigung von Verfahren aus. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren die beiden Verbände budgetneutrale Lösungsvorschläge, um schneller neuen und leistbaren Wohnraum schaffen zu können.

Datum: Dienstag, 23. Juni 2026

Uhrzeit: 9.30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner sind:

Mag. Michael Gehbauer, Verbandsobmann des GBV

Dr. Andreas Köttl, Präsident der VÖPE

Die Pressekonferenz findet in hybrider Form statt. Für die Online-Teilnahme nutzen Sie bitte folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/j/68206530485
Meeting-ID: 682 0653 0485

Wir freuen uns, wenn Sie persönlich an der Pressekonferenz teilnehmen und bitten um Anmeldung via eMail an [email protected]

PRESSEKONFERENZ von VÖPE und GBV: Verfahrensbeschleunigungen als Schlüssel für mehr leistbaren Wohnraum

Der Bedarf an leistbarem Wohnraum bleibt hoch. Gleichzeitig verzögern langwierige Genehmigungs- und Bewilligungsverfahren vielfach die rasche Umsetzung dringend benötigter Wohnbauprojekte, und zwar sowohl im freifinanzierten ("gewerblichen") als auch im geförderten ("gemeinnützigen") Wohnbau. Die VÖPE – Vereinigung Österreichischer Projektentwickler und der Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband (GBV) sprechen sich daher gemeinsam für konkrete Maßnahmen zur Beschleunigung von Verfahren aus. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren die beiden Verbände budgetneutrale Lösungsvorschläge, um schneller neuen und leistbaren Wohnraum schaffen zu können. Datum: Dienstag, 23. Juni 2026 Uhrzeit: 9.30 Uhr Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien Ihre Gesprächspartner sind: Mag. Michael Gehbauer, Verbandsobmann des GBV Dr. Andreas Köttl, Präsident der VÖPE Die Pressekonferenz findet in hybrider Form statt. Für die Online-Teilnahme nutzen Sie bitte folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/j/68206530485 Meeting-ID: 682 0653 0485

Datum: 23.06.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

ALBA Communications
Petra Roth
Telefon: 06646129223
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 23.06.2026, 09:30]

VÖPE - Vereinigung Österreichischer Projektentwickler

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