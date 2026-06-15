  • 15.06.2026, 09:00:39
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Neue Generation der Steuerberatung: Kanzlei Ortig eröffnet in Graz

Digitale Kanzlei von Lukas Ortig berät Neugründer:innen, KMU und Vermieter:innen – kostenloses Erstgespräch online buchbar

Portrait: Lukas Ortig

Gerade Neugründer:innen und KMU brauchen einen Steuerberater, der erreichbar ist, verständlich erklärt und mitdenkt, statt nur abzurechnen

Lukas Ortig, Ortig Steuerberatung GmbH

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Graz (OTS) - 

Die Grazer Steuerberatungslandschaft hat Zuwachs bekommen: Steuerberater Lukas Ortig, BSc, M.A hat in der Humboldtstraße 4/6 die Ortig Steuerberatung GmbH eröffnet. Die Kanzlei ist auf Neugründer:innen, Klein- und Mittelbetriebe sowie Immobilienbesitzer:innen spezialisiert.

Der Start fällt in eine bewegte Zeit: Mit 1. Juli sinkt die Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel auf 4,9 Prozent, im Herbst soll die Paketabgabe für den Onlinehandel folgen. „Gerade Neugründer:innen und KMU brauchen einen Steuerberater, der erreichbar ist, verständlich erklärt und mitdenkt, statt nur abzurechnen", sagt Ortig. „Wenn sich Steuersätze mitten im Jahr ändern, müssen Klient:innen das vorher wissen – und nicht erst im Nachhinein erfahren."

Digitale Kanzlei von Anfang an

Die Kanzlei setzt von Beginn an auf digitale Prozesse: Belege, Auswertungen und die laufende Zusammenarbeit sind ortsunabhängig und weitgehend automatisiert. „Digitalisierung und KI ersetzen keine persönliche Beratung, sie schaffen den Raum dafür", so Ortig. „Je weniger Zeit Routineaufgaben beanspruchen, desto mehr bleibt für individuelle Lösungen und strategische Entscheidungen."

Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit war Ortig sechs Jahre als Steuerberater-Berufsanwärter in Grazer Kanzleien tätig. Er absolvierte das Bachelorstudium Betriebswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz und den Masterlehrgang Rechnungswesen & Controlling am Campus 02 und legte anschließend die Steuerberaterprüfung bei der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) ab.

Über die Ortig Steuerberatung GmbH

Die Ortig Steuerberatung GmbH unterstützt Gründer:innen, Unternehmen und Vermieter:innen bei steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Fragestellungen. Termine – inklusive kostenlosem Erstgespräch – können online unter www.ortig-steuerberatung.at gebucht werden.

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Ortig Steuerberatung GmbH
Lukas Ortig
Telefon: 06602563007
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ortig-steuerberatung.at

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