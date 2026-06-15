- 15.06.2026, 09:00:39
- /
- OTS0020
Neue Generation der Steuerberatung: Kanzlei Ortig eröffnet in Graz
Digitale Kanzlei von Lukas Ortig berät Neugründer:innen, KMU und Vermieter:innen – kostenloses Erstgespräch online buchbar
Gerade Neugründer:innen und KMU brauchen einen Steuerberater, der erreichbar ist, verständlich erklärt und mitdenkt, statt nur abzurechnen
Die Grazer Steuerberatungslandschaft hat Zuwachs bekommen: Steuerberater Lukas Ortig, BSc, M.A hat in der Humboldtstraße 4/6 die Ortig Steuerberatung GmbH eröffnet. Die Kanzlei ist auf Neugründer:innen, Klein- und Mittelbetriebe sowie Immobilienbesitzer:innen spezialisiert.
Der Start fällt in eine bewegte Zeit: Mit 1. Juli sinkt die Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel auf 4,9 Prozent, im Herbst soll die Paketabgabe für den Onlinehandel folgen. „
Gerade Neugründer:innen und KMU brauchen einen Steuerberater, der erreichbar ist, verständlich erklärt und mitdenkt, statt nur abzurechnen", sagt Ortig. „
Wenn sich Steuersätze mitten im Jahr ändern, müssen Klient:innen das vorher wissen – und nicht erst im Nachhinein erfahren."
Digitale Kanzlei von Anfang an
Die Kanzlei setzt von Beginn an auf digitale Prozesse: Belege, Auswertungen und die laufende Zusammenarbeit sind ortsunabhängig und weitgehend automatisiert. „
Digitalisierung und KI ersetzen keine persönliche Beratung, sie schaffen den Raum dafür", so Ortig. „
Je weniger Zeit Routineaufgaben beanspruchen, desto mehr bleibt für individuelle Lösungen und strategische Entscheidungen."
Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit war Ortig sechs Jahre als Steuerberater-Berufsanwärter in Grazer Kanzleien tätig. Er absolvierte das Bachelorstudium Betriebswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz und den Masterlehrgang Rechnungswesen & Controlling am Campus 02 und legte anschließend die Steuerberaterprüfung bei der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) ab.
Über die Ortig Steuerberatung GmbH
Die Ortig Steuerberatung GmbH unterstützt Gründer:innen, Unternehmen und Vermieter:innen bei steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Fragestellungen. Termine – inklusive kostenlosem Erstgespräch – können online unter www.ortig-steuerberatung.at gebucht werden.
Kostenloses Erstgespräch vereinbaren
Buchen Sie Ihren Termin schnell und unkompliziert online. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre Ausgangssituation, offene Fragen und die nächsten Schritte.
Rückfragen & Kontakt
Ortig Steuerberatung GmbH
Lukas Ortig
Telefon: 06602563007
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ortig-steuerberatung.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF