Neue Generation der Steuerberatung: Kanzlei Ortig eröffnet in Graz

Graz (OTS) -

Die Grazer Steuerberatungslandschaft hat Zuwachs bekommen: Steuerberater Lukas Ortig, BSc, M.A hat in der Humboldtstraße 4/6 die Ortig Steuerberatung GmbH eröffnet. Die Kanzlei ist auf Neugründer:innen, Klein- und Mittelbetriebe sowie Immobilienbesitzer:innen spezialisiert.

Der Start fällt in eine bewegte Zeit: Mit 1. Juli sinkt die Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel auf 4,9 Prozent, im Herbst soll die Paketabgabe für den Onlinehandel folgen. „ Gerade Neugründer:innen und KMU brauchen einen Steuerberater, der erreichbar ist, verständlich erklärt und mitdenkt, statt nur abzurechnen ", sagt Ortig. „ Wenn sich Steuersätze mitten im Jahr ändern, müssen Klient:innen das vorher wissen – und nicht erst im Nachhinein erfahren. "

Digitale Kanzlei von Anfang an

Die Kanzlei setzt von Beginn an auf digitale Prozesse: Belege, Auswertungen und die laufende Zusammenarbeit sind ortsunabhängig und weitgehend automatisiert. „ Digitalisierung und KI ersetzen keine persönliche Beratung, sie schaffen den Raum dafür ", so Ortig. „ Je weniger Zeit Routineaufgaben beanspruchen, desto mehr bleibt für individuelle Lösungen und strategische Entscheidungen. "

Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit war Ortig sechs Jahre als Steuerberater-Berufsanwärter in Grazer Kanzleien tätig. Er absolvierte das Bachelorstudium Betriebswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz und den Masterlehrgang Rechnungswesen & Controlling am Campus 02 und legte anschließend die Steuerberaterprüfung bei der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) ab.

Über die Ortig Steuerberatung GmbH

Die Ortig Steuerberatung GmbH unterstützt Gründer:innen, Unternehmen und Vermieter:innen bei steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Fragestellungen. Termine – inklusive kostenlosem Erstgespräch – können online unter www.ortig-steuerberatung.at gebucht werden.