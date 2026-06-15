Buchsommer 2026: Lust auf Lesen bleibt ungebrochen

Wien (OTS) -

Das Buch bleibt trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ein unverzichtbarer Teil des Alltags vieler Menschen. Vor allem im Sommer, der klassischen Urlaubszeit und vieler Stunden in den Bädern, den Seen oder am Meer, greifen viele gerne zu Büchern. In Wien verkaufen rund 400 Buchhandlungen ihre Bücher entweder direkt im Laden oder via Online-Shop.

„Bücher sind mehr als nur ein Konsumgut, sie sind ein geistiges Grundnahrungsmittel und sehr wichtig, um zu lernen, sich zu unterhalten und in andere Welten einzutauchen“, sagt Kristina Macherhammer-Hochwarter, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien.

Trends am Buchmarkt

Der Buchmarkt in Österreich und damit auch in Wien ist verhalten ins Jahr gestartet, doch zeigen sich einzelne Segmente stabil und tragen die Branche. Besonders Belletristik sowie Kinder- und Jugendbücher bleiben starke Zugpferde im Sortiment des stationären Buchhandels. Belletristik kam auf ein Umsatzplus von 1,4 Prozent, Kinder- und Jugendbücher legten um rund 1 Prozent zu; bei einem durchschnittlichen Buchpreis von 16,67 Euro.

Auch digitale Bücher sind in Wien sehr gefragt. 24 Prozent der Konsumenten (16 bis 74 Jahre) kaufen ihre Lektüre via Internet. 2024 waren es 22 Prozent.

„Obwohl sich die wirtschaftliche Lage in den Zahlen widerspiegelt, geben uns die stabilen Entwicklungen bei Belletristik und Kinderbüchern klare Signale. Die Lust am Lesen ist da, und der Wiener Buchhandel kann darauf aufbauen“, erklärt Kristina Macherhammer-Hochwarter.

Buchpicknick in der Venediger Au

Am 18. Juni haben Literaturbegeisterte die Chance, Buchhändlern und Autoren direkt zu begegnen. Im Venediger Au Park gibt es von 9.00 bis 13.00 Uhr ein buntes Programm für die erste bis siebente Schulstufe, um der Freude am Lesen nachzugehen und interessante Bücher zu entdecken. Erwachsene können an den Büchertischen der ausstellenden Buchhändler und Verlage ihre Lektüre für den Sommer erwerben.

Nähere Infos auf wko.at

Lesen reduziert Demenzrisiko

Bücher zu lesen, verschafft nicht nur Abenteuer im Kopf, sondern hilft auch gegen das große Vergessen. Eine aktuelle Studie aus den USA zeigt, dass das Risiko, an Alzheimer-Demenz zu erkranken um 40 Prozent sinkt, wenn man das Gehirn durch Lesen regelmäßig fordert. Dasselbe gilt übrigens für das Schreiben oder das Erlernen einer Fremdsprache.

Der Grundstein dafür wird bereits in der Kindheit gelegt. Vorgelesen zu bekommen und selbst dann zum Leser zu werden, ist die perfekte Basis, um den Alterungsprozess im Gehirn zu verlangsamen.