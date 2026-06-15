  • 15.06.2026, 09:00:34
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Aviso PK Ludwig/Ruck: Zukunftsprojekte für Wien

Gemeinsame Pressekonferenz am Dienstag von Bürgermeister Ludwig und WK Wien-Präsident Ruck zur Weiterentwicklung der Stadt und des Wirtschaftsstandorts Wien

Wien (OTS) - 

Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck präsentieren morgen, Dienstag, im Rathaus eine Zukunftsvereinbarung zwischen Stadt und Wirtschaftskammer. Ziel ist es, die Stadt und den Wirtschaftsstandort Wien in Form konkreter Projekte weiterzuentwickeln.

Pressekonferenz: Zukunftsprojekte für Wien

Wann: Dienstag, 16. Juni um 11:30 Uhr

Wo: Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Stadtsenatssitzungssaal

Ihre Gesprächspartner:

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Anmeldung per E-Mail unter: [email protected]

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Wien
Michael Vorauer
Mediensprecher Präsident DI Walter Ruck
T: +43 1 51450-1476
M: +43 664 403 01 91
E: [email protected]

Stadt Wien
Bernhard Muttenthaler
Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters
T: +43 1 4000 81857
E: [email protected]

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