- 15.06.2026, 09:00:34
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Aviso PK Ludwig/Ruck: Zukunftsprojekte für Wien
Gemeinsame Pressekonferenz am Dienstag von Bürgermeister Ludwig und WK Wien-Präsident Ruck zur Weiterentwicklung der Stadt und des Wirtschaftsstandorts Wien
Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck präsentieren morgen, Dienstag, im Rathaus eine Zukunftsvereinbarung zwischen Stadt und Wirtschaftskammer. Ziel ist es, die Stadt und den Wirtschaftsstandort Wien in Form konkreter Projekte weiterzuentwickeln.
Pressekonferenz: Zukunftsprojekte für Wien
Wann: Dienstag, 16. Juni um 11:30 Uhr
Wo: Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Stadtsenatssitzungssaal
Ihre Gesprächspartner:
Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien
Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen!
Anmeldung per E-Mail unter: [email protected]
Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Wien
Michael Vorauer
Mediensprecher Präsident DI Walter Ruck
T: +43 1 51450-1476
M: +43 664 403 01 91
E: [email protected]
Stadt Wien
Bernhard Muttenthaler
Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters
T: +43 1 4000 81857
E: [email protected]
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