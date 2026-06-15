Aviso PK Ludwig/Ruck: Zukunftsprojekte für Wien

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck präsentieren morgen, Dienstag, im Rathaus eine Zukunftsvereinbarung zwischen Stadt und Wirtschaftskammer. Ziel ist es, die Stadt und den Wirtschaftsstandort Wien in Form konkreter Projekte weiterzuentwickeln.

Pressekonferenz: Zukunftsprojekte für Wien

Wann: Dienstag, 16. Juni um 11:30 Uhr

Wo: Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Stadtsenatssitzungssaal

Ihre Gesprächspartner:

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Anmeldung per E-Mail unter: [email protected]

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.