  • 15.06.2026, 08:54:32
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  • OTS0014

Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

133 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 14. Juni 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker, ein Motorrad-Lenker, ein Moped-Lenker, ein Fahrrad-Lenker und ein Pkw-Mitfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 13. Juni 2026, im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten, bei dem ein oben erwähnter Pkw-Lenker getötet wurde. Der 22-jährige Pkw-Lenker entzog sich einer Polizeikontrolle, flüchtete mit dem Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam auf dem Dach zum Stillstand und begann zu brennen. Der 22-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten vier der sechs verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und jeweils einer auf einer Schnellstraße, Landesstraße L und einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Niederösterreich, Kärnten, Tirol und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung und in je einem Fall ein mangelnder Sicherheitsabstand und ein technischer Defekt. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 14. Juni 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 133 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 147 und 2024 117.

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