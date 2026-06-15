Produktrückruf "Labubu Plüsch"

Wien (OTS) -

Wien, 15. Juni 2026 - Die Comic Treff Buchhandels GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes die Plüschfigur “Labubu” zurück.

Bei einer Überprüfung durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurde festgestellt, dass sich Hände und Füße der Figur leicht lösen können. diese Kleinteile stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr für Kleinkinder dar.

Vom Rückruf betroffen ist ausschließlich folgendes Produkt:

Produkt: Labubu Plüschfigur

Chargennummer: R12402230008-06

Verkaufzeitraum: ab Juli 2025

Kunden werden dringend gebeten, die betroffene Plüschfigur außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Das Produkt kann ab sofort in der Filiale Barnabitengasse 12, 1060 Wien gegen Erstattung des Kaufpreises - auch ohne Kassenbon - zurückgegeben werden.

Rückfragehinweis:

Comic Treff Buchhandels GmbH

Martina Hutterer Barnabitengasse 12, 1060 Wien

e-Mail: [email protected]

website: www.comictreff.at