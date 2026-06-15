  • 15.06.2026, 08:04:05
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Matchsieg gegen Weltklassespieler: Felix Blohberger überzeugt in Wien

Felix Blohberger gewinnt sechsrundiges Schachmatch gegen David Navara

GM David Navara gegen GM Felix Blohberger
Wien (OTS) - 

Der österreichische Großmeister Felix Blohberger hat sich in einem sechsrundigen klassischen Schachmatch mit dem tschechischen Weltklassespieler und Supergroßmeister David Navara gemessen. Von 8. bis 13. Juni trafen die beiden in den Räumlichkeiten des Österreichischen Schachbundes im Haus des Sports in Wien aufeinander.

Das auf hohem Niveau ausgetragene Match diente Blohberger als wichtige Trainingsstation auf seinem Weg zur 2600-Elo-Marke. Die Begegnung bot abwechslungsreiches Schach – von strategisch geprägten Endspielen bis hin zu dynamischen, taktisch scharfen Partien. Blohberger konnte dabei in der dritten Runde eine technisch ausgefeilte Gewinnpartie für sich entscheiden und gewann schließlich auch das Match mit 3,5:2,5.

Die Partien wurden live übertragen. Für die Kommentierung sorgte GM Alex Colovic gemeinsam mit wechselnden internationalen Gästen aus der Schachszene. Ein weiteres Highlight sind die Partieanalysen von Blohberger, die er unmittelbar nach den Partien auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht.

Für Blohberger stellt das Duell mit dem vierzehnfachen tschechischen Meister David Navara eine wertvolle sportliche Standortbestimmung im internationalen Vergleich dar.

Links
Ergebnisse/Partien auf Chess-Results: https://s3.chess-results.com/tnr1392147.aspx
Youtube Channel Blohberger: https://www.youtube.com/@febloh
Website Blohberger: https://www.felixblohberger.com
Website ÖSB: https://www.chess.at

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Generalsekretär Walter Kastner
Telefon: +43 664 8404804
E-Mail: [email protected]
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Vorschau Bild von GM David Navara gegen GM Felix Blohberger [Bild, 1.23MB]
Vorschau Bild von GM Felix Blohberger und GM David Navara zu Beginn der Schlussrunde. [Bild, 1.07MB]
Vorschau Bild von GM Felix Blohberger gegen GM David Navara [Bild, 1.19MB]

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