Matchsieg gegen Weltklassespieler: Felix Blohberger überzeugt in Wien

Wien (OTS) -

Der österreichische Großmeister Felix Blohberger hat sich in einem sechsrundigen klassischen Schachmatch mit dem tschechischen Weltklassespieler und Supergroßmeister David Navara gemessen. Von 8. bis 13. Juni trafen die beiden in den Räumlichkeiten des Österreichischen Schachbundes im Haus des Sports in Wien aufeinander.

Das auf hohem Niveau ausgetragene Match diente Blohberger als wichtige Trainingsstation auf seinem Weg zur 2600-Elo-Marke. Die Begegnung bot abwechslungsreiches Schach – von strategisch geprägten Endspielen bis hin zu dynamischen, taktisch scharfen Partien. Blohberger konnte dabei in der dritten Runde eine technisch ausgefeilte Gewinnpartie für sich entscheiden und gewann schließlich auch das Match mit 3,5:2,5.

Die Partien wurden live übertragen. Für die Kommentierung sorgte GM Alex Colovic gemeinsam mit wechselnden internationalen Gästen aus der Schachszene. Ein weiteres Highlight sind die Partieanalysen von Blohberger, die er unmittelbar nach den Partien auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht.

Für Blohberger stellt das Duell mit dem vierzehnfachen tschechischen Meister David Navara eine wertvolle sportliche Standortbestimmung im internationalen Vergleich dar.

Links

Ergebnisse/Partien auf Chess-Results: https://s3.chess-results.com/tnr1392147.aspx

Youtube Channel Blohberger: https://www.youtube.com/@febloh

Website Blohberger: https://www.felixblohberger.com

Website ÖSB: https://www.chess.at