- 15.06.2026, 08:00:33
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9 von 10 österreichischen KMU sind für ChatGPT unsichtbar
Eine Analyse der Vorarlberger KI-Agentur TALAVY testete 472 Betriebe aus Österreich: Fast alle fielen durch.
Wer einen Anbieter sucht, fragt immer öfter eine KI statt Google. TALAVY hat erstmals gemessen, wer in deren Empfehlung vorkommt: 91 Prozent von 472 geprüften österreichischen KMU stehen nicht in ChatGPTs Empfehlung.
Nur 5,5 Plätze pro KI-Empfehlung
„Anders als bei Google gibt es keine zweite Seite", sagt TALAVY-Gründerin Nina Fleisch. „Wer dort nicht steht, kommt für die KI nicht vor."
Hotellerie und Steuerberatung am stärksten betroffen
Hotellerie: 97 Prozent nicht genannt, Steuerberatung: 96, Modehandel: 92 — selbst die beste Branche (Tischlerei) liegt bei 86 Prozent.
TALAVY GEO-Check macht KI-Sichtbarkeit messbar
Er prüft in zwei Minuten, ob ChatGPT, Gemini und Claude ein Unternehmen kennen und empfehlen — und woran es liegt, wenn nicht. Basis-Check kostenlos, Detail-Bericht 49 Euro, Jahres-Monitoring 149 Euro: geo-check.ai
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E-Mail: [email protected]
Website: https://www.talavy.com
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