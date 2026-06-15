9 von 10 österreichischen KMU sind für ChatGPT unsichtbar

Hohenems (OTS) -

Wer einen Anbieter sucht, fragt immer öfter eine KI statt Google. TALAVY hat erstmals gemessen, wer in deren Empfehlung vorkommt: 91 Prozent von 472 geprüften österreichischen KMU stehen nicht in ChatGPTs Empfehlung.

Nur 5,5 Plätze pro KI-Empfehlung

„Anders als bei Google gibt es keine zweite Seite", sagt TALAVY-Gründerin Nina Fleisch. „Wer dort nicht steht, kommt für die KI nicht vor."

Hotellerie und Steuerberatung am stärksten betroffen

Hotellerie: 97 Prozent nicht genannt, Steuerberatung: 96, Modehandel: 92 — selbst die beste Branche (Tischlerei) liegt bei 86 Prozent.

TALAVY GEO-Check macht KI-Sichtbarkeit messbar

Er prüft in zwei Minuten, ob ChatGPT, Gemini und Claude ein Unternehmen kennen und empfehlen — und woran es liegt, wenn nicht. Basis-Check kostenlos, Detail-Bericht 49 Euro, Jahres-Monitoring 149 Euro: geo-check.ai