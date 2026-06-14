LH Mikl-Leitner verleiht Gemeindewappen an Glinzendorf

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen eines Festaktes verlieh Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner der Gemeinde Glinzendorf im Bezirk Gänserndorf heute, Sonntag, offiziell ihr Gemeindewappen. „Ein Gemeindewappen ist weit mehr als ein sichtbares Zeichen. Es verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und zeigt, worauf eine Gemeinschaft stolz sein kann“, betonte Mikl-Leitner. Das neue Wappen werde Glinzendorf über Generationen hinweg begleiten und die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat sichtbar machen.

Glinzendorf mit seinen rund 360 Einwohnerinnen und Einwohnern sei eine Gemeinde, „in der man gelebte Gemeinschaft, Zusammenhalt und ein starkes Miteinander spürt“, sagte Mikl-Leitner. Und es sei „eine Gemeinde mit Zukunft“, machte sie an drei Punkten fest. Erstens dank ihrer Lage im Marchfeld, die die Vorzüge des Lebens im Grünen mit der Nähe zu den großen Zentren Wien, Gänserndorf und Bratislava verbinde. „Eine lebens- und liebenswerte Gemeinde, die wächst und in der Familien sich gerne ansiedeln.“ Sichtbar mache dies unter anderem der Ausbau des Kindergartens.

Zweitens profitiere Glinzendorf von der dynamischen Entwicklung der gesamten Region. „Das Marchfeld ist heute sowohl starke Agrarregion als auch innovativer Technologie- und Industriestandort“, sprach sie über die Ansiedlung von Stadler Rail. „Hier haben wir den Anfang gesetzt mit dem neuen Bahn-Technologiezentrum in Leopoldsdorf und Obersiebenbrunn - ein Projekt von europäischer Bedeutung vor den Toren Glinzendorfs.“ Damit diese Entwicklung gut weitergehe, brauche es aber auch die entsprechende Infrastruktur, sprach sie sich erneut für den Ausbau leistungsfähiger Verkehrsverbindungen wie etwa der Marchfeld-Schnellstraße S8 aus.

Drittens sei die Gemeinde „Motor und Treiber in der Energiewende“, hob Mikl-Leitner den Windpark oder auch den Titel als Landessieger der NÖ Photovoltaik-Liga 2023 hervor. Und sie rückte die Marchfelder Bäuerinnen und Bauern in den Mittelpunkt, etwa den ADAMAH BioHof der Familie Zoubek, „der Botschafter für Regionalität, Nachhaltigkeit und Innovation weit über Niederösterreich hinaus ist und zeigt, wie unsere Landwirtinnen und Landwirte Verantwortung für die nächsten Generationen übernehmen.“

Die Landeshauptfrau betonte abschließend: „Das neue Gemeindewappen ist zum einen Auszeichnung für das, was hier geschaffen wurde, aber auch ganz klarer Auftrag, all das mit Verantwortung, Zusammenhalt und Zuversicht weiterzuentwickeln.“

Bürgermeister Andreas Iser-Quirgst sprach von einem historischen Tag für Glinzendorf. Er blickte auf die 650-jährige Geschichte der Gemeinde zurück, sprach über Meilensteine der jüngsten Zeit und gab einen Abriss über die Entstehung des neuen Gemeindewappens. „Unser neues Wappen verbindet Landschaft, Tradition und Glauben und soll auch kommenden Generationen vermitteln, wofür Glinzendorf steht.“ Die Selbstständigkeit einer Gemeinde sei wichtig und wertvoll, so der Bürgermeister, trotzdem setze man auf die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden. „Denn so entsteht aus vielen kleinen Gemeinden eine starke Region.“

Musikalisch gestaltet wurde die Gemeindewappen-Verleihung von den Kindern des NÖ Landeskindergartens sowie vom Musikverein Markgrafneusiedl. Die Festmesse zelebrierte Pfarrer Gregor Ziarnowski.