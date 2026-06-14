- 14.06.2026, 14:22:33
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AVISO Abschlussveranstaltung: “Respekt: Gemeinsam stärker” 4.0
Das von der Stadt Wien (Bildungsstadträtin Bettina Emmerling, Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch) geförderte Programm unterstützt Schulen dabei, den sozialen Herausforderungen im Schulalltag zu begegnen, wobei gemeinsam mit allen Akteur*innen im System Schule – Direktor*innen, Lehrenden, Schüler*innen sowie Eltern / Erziehungsberechtigten – an einer positiven und respektvollen Schulkultur gearbeitet wird. Beauftragt mit der Umsetzung des Programms ist der Verein Wiener Jugendzentren, der zusammen mit Expert*innen aus den Themenbereichen Gewaltprävention (Anti-Mobbing, Umgang mit Konflikten, Hass im Netz), Gleichberechtigung (Gender, Umgang mit Vielfalt, LGBTIQA), Beteiligung und Mitsprache sowie Kreativität (Theater- und Erlebnispädagogik) im Schuljahr 2025/26 zehn weitere Wiener Schulen mit maßgeschneiderten Programmen auf ihrem Weg zu angst- und gewaltfreien Schulen und Orten des Respekts begleitet. Um nachhaltig zu wirken, wird auch mit sozialräumlichen Netzwerken und Strukturen, wie nahegelegenen Jugendeinrichtungen, eng zusammengearbeitet.
Wir laden herzlich ein, zur
Abschlussveranstaltung am 18.06.2026 von 9:00 - 11.00 Uhr
Ort: Wiener Rathaus, Festsaal
Sie erhalten an diesem Tag Einblicke: in das vergangene Schuljahr, eine Theateraufführung des Vereins Cocon gemeinsam mit Schüler*innen und Faris Rahoma, musikalische Umrahmung mit Virginia Ernst, Worte von den beiden Stadträtinnen, Auszeichnungen der Schulen als Orte des Respektes.
Folgende Gesprächspartner*innen stehen Ihnen beim Abschlusstermin zur Verfügung:
- Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin
- Elke Hanel-Torsch, Frauenstadträtin
- Faris Rahoma, Schauspieler und Drehbuchautor
- Virginia Ernst, Musikerin
- Anja Gerhartl, Leitung “Respekt: Gemeinsam stärker”
- Lehrer*innen und Schüler*innen
Rückfragen & Kontakt
Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]
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