AVISO Abschlussveranstaltung: “Respekt: Gemeinsam stärker” 4.0

Wien (OTS) -

Das von der Stadt Wien (Bildungsstadträtin Bettina Emmerling, Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch) geförderte Programm unterstützt Schulen dabei, den sozialen Herausforderungen im Schulalltag zu begegnen, wobei gemeinsam mit allen Akteur*innen im System Schule – Direktor*innen, Lehrenden, Schüler*innen sowie Eltern / Erziehungsberechtigten – an einer positiven und respektvollen Schulkultur gearbeitet wird. Beauftragt mit der Umsetzung des Programms ist der Verein Wiener Jugendzentren, der zusammen mit Expert*innen aus den Themenbereichen Gewaltprävention (Anti-Mobbing, Umgang mit Konflikten, Hass im Netz), Gleichberechtigung (Gender, Umgang mit Vielfalt, LGBTIQA), Beteiligung und Mitsprache sowie Kreativität (Theater- und Erlebnispädagogik) im Schuljahr 2025/26 zehn weitere Wiener Schulen mit maßgeschneiderten Programmen auf ihrem Weg zu angst- und gewaltfreien Schulen und Orten des Respekts begleitet. Um nachhaltig zu wirken, wird auch mit sozialräumlichen Netzwerken und Strukturen, wie nahegelegenen Jugendeinrichtungen, eng zusammengearbeitet.

Wir laden herzlich ein, zur

Abschlussveranstaltung am 18.06.2026 von 9:00 - 11.00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Festsaal

Sie erhalten an diesem Tag Einblicke: in das vergangene Schuljahr, eine Theateraufführung des Vereins Cocon gemeinsam mit Schüler*innen und Faris Rahoma, musikalische Umrahmung mit Virginia Ernst, Worte von den beiden Stadträtinnen, Auszeichnungen der Schulen als Orte des Respektes.

Folgende Gesprächspartner*innen stehen Ihnen beim Abschlusstermin zur Verfügung: