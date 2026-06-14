  • 14.06.2026, 12:28:02
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Erinnerung: Einladung zur Pressekonferenz anlässlich Start ASFINAG-Kampagne „Danke, dass du auf meine Mama/meinen Papa aufpasst“

Wien (OTS) - 

Der Arbeitsplatz Autobahn ist gefährlich. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen werden jedes Jahr Mitarbeitende der ASFINAG und „Gelbe Engel“ des ÖAMTC während ihrer Arbeit in Unfälle verwickelt, leider auch oft mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Ein neues KI-basiertes Kollisionswarnsystem läuft im Testbetrieb und kann das Risiko minimieren. Die Hauptursache für diese Unfälle ist aber der Faktor Mensch. Die Kampagne „Meine Mama/mein Papa arbeiten für dich – Danke, dass du aufpasst“ ist ein emotionaler Appell für mehr Aufmerksamkeit und Konzentration hinter dem Steuer. Die „Botschafter“ sind Kinder von ASFINAG Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Anlässlich des Starts der Kampagne laden wir hiermit herzlich zum Pressegespräch mit Bundesminister Peter Hanke.

Wann: Montag, 15. Juni 2026, 10 Uhr

Wo: ASFINAG Headquarter, 1030 Wien, Schnirchgasse 17 (Austro Tower)

Teilnehmer:

  • Peter HANKE, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
  • Hartwig HUFNAGL, Vorstand ASFINAG
  • Ernst KLOBOUCNIK, Direktor ÖAMTC

Bei Schönwetter findet die Pressekonferenz am ASFINAG-Rastplatz neben dem Austro Tower in der Schnirchgasse statt, bei Schlechtwetter im Presseraum im 2. Stock.

Anreise: U-Bahn Linie U3, Station Erdberg. Bitte nehmen Sie den Ausgang Thomas-Klestil Platz. Leider sind bei einer Anreise mit Fahrzeug keine Besucherparkplätze vor Ort vorhanden. Es stehen jedoch in der „WIPARK Town Town Parkgarage“ Parkmöglichkeiten in der Schnirchgasse 12 zur Verfügung. Mehr Infos unter https://www.wipark.at/standorte/3-bezirk/town-town-garage?utm_source=organic&utm_medium=googlemybusiness&utm_id=google

Rückfragen & Kontakt

ASFINAG
Walter Mocnik
Pressesprecher Steiermark und Kärnten
Telefon: +436646010813827
E-Mail: [email protected]
Website: https://asfinag.at

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