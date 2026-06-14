  • 14.06.2026, 11:39:32
  • /
  • OTS0011

SPÖ-Seltenheim: „Kickl verharmlost Gewalt an Kindern und fantasiert von Massenabschiebungen – Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen!“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Sonntag, scharfe Kritik an FPÖ-Chef Kickl: „Kickl verharmlost Gewalt an Kindern und fantasiert von Massenabschiebungen. Das ist brandgefährlich und lässt alle Alarmglocken schrillen!“, so Seltenheim, der betont, dass die FPÖ mit rechtsextremen Gruppen packelt und deren hetzerische Kampfbegriffe salonfähig macht. „Kickl wünscht sich Zeiten zurück, in denen Schüler*innen geschlagen wurden – er glorifiziert Watschen gegen Kinder“, verweist Seltenheim auf eine Rede von Kickl am 1. Mai. „Kickl und Co. sind eine Gefahr für die Demokratie und den Zusammenhalt in Österreich – mit der FPÖ ist kein Staat zu machen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Wenn Kickl so auf Flugzeuge steht, warum hebt er nicht mit seinem ‚Privatjet‘ ab und macht sich auf den Weg nach Washington? Dort könnte er seinem besten Freund, dem Kriegs- und Teuerungstreiber Donald Trump, gleich ein Geburtstagsständchen vortragen“, so Seltenheim in Reaktion auf eine Presseaussendung von Kickl. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont, dass Trump in den USA gnadenlos Menschen verfolgen lässt: „In den USA fürchten sich Hunderttausende Bedienstete aus dem Gesundheits- und Pflegebereich vor der Abschiebung. Das darf bei uns nicht Schule machen! In Österreich arbeiten 132.000 Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft im Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich. Sie sind eine tragende Säule unseres Gesundheitssystems – ohne sie wären wir aufgeschmissen“, so Seltenheim.

„Die SPÖ sorgt für Ordnung, die FPÖ hetzt, spaltet und stiftet Chaos“, so Seltenheim, der betont, dass Kickl und Co. kein Interesse an einem funktionierenden Asylsystem haben: „Die Blauen haben gegen die wichtige Asylreform auf europäischer Ebene gestimmt, die Ordnung ins System bringt und Länder wie Österreich gezielt entlastet. Der neue europäische Rahmen sorgt für verbindlichere Zusammenarbeit, schnellere Verfahren und eine fairere Verteilung von Verantwortung“, so Seltenheim. (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright