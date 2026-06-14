SPÖ-Seltenheim: „Kickl verharmlost Gewalt an Kindern und fantasiert von Massenabschiebungen – Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen!“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Sonntag, scharfe Kritik an FPÖ-Chef Kickl: „Kickl verharmlost Gewalt an Kindern und fantasiert von Massenabschiebungen. Das ist brandgefährlich und lässt alle Alarmglocken schrillen!“, so Seltenheim, der betont, dass die FPÖ mit rechtsextremen Gruppen packelt und deren hetzerische Kampfbegriffe salonfähig macht. „Kickl wünscht sich Zeiten zurück, in denen Schüler*innen geschlagen wurden – er glorifiziert Watschen gegen Kinder“, verweist Seltenheim auf eine Rede von Kickl am 1. Mai. „Kickl und Co. sind eine Gefahr für die Demokratie und den Zusammenhalt in Österreich – mit der FPÖ ist kein Staat zu machen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Wenn Kickl so auf Flugzeuge steht, warum hebt er nicht mit seinem ‚Privatjet‘ ab und macht sich auf den Weg nach Washington? Dort könnte er seinem besten Freund, dem Kriegs- und Teuerungstreiber Donald Trump, gleich ein Geburtstagsständchen vortragen“, so Seltenheim in Reaktion auf eine Presseaussendung von Kickl. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont, dass Trump in den USA gnadenlos Menschen verfolgen lässt: „In den USA fürchten sich Hunderttausende Bedienstete aus dem Gesundheits- und Pflegebereich vor der Abschiebung. Das darf bei uns nicht Schule machen! In Österreich arbeiten 132.000 Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft im Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich. Sie sind eine tragende Säule unseres Gesundheitssystems – ohne sie wären wir aufgeschmissen“, so Seltenheim.

„Die SPÖ sorgt für Ordnung, die FPÖ hetzt, spaltet und stiftet Chaos“, so Seltenheim, der betont, dass Kickl und Co. kein Interesse an einem funktionierenden Asylsystem haben: „Die Blauen haben gegen die wichtige Asylreform auf europäischer Ebene gestimmt, die Ordnung ins System bringt und Länder wie Österreich gezielt entlastet. Der neue europäische Rahmen sorgt für verbindlichere Zusammenarbeit, schnellere Verfahren und eine fairere Verteilung von Verantwortung“, so Seltenheim. (Schluss) ls