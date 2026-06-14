Auf deinen 40er: Leonore Gewessler feiert grünes Jubiläum mit Menschen, die heuer 40 werden

Wien (OTS) -

Die Grünen feiern heuer ihr 40-jähriges Bestehen im Parlament. Aus diesem Anlass besucht Bundessprecherin und Klubobfrau Leonore Gewessler Menschen, die ebenfalls einen besonderen Meilenstein feiern: ihren 40. Geburtstag. Im Mittelpunkt der Aktion „Auf deinen 40er“ stehen die Anliegen der Menschen und die Frage, was sie sich von der Politik und den Grünen für die nächsten 40 Jahre erwarten.

„40 Jahre sind ein guter Anlass, um zurückzuschauen und nach vorne zu blicken. Das gilt für uns Grüne genauso wie für die Menschen, die heuer ihren 40. Geburtstag feiern. Mich interessiert, was die Menschen erlebt haben, was sie geprägt hat und was sie sich von uns für die Zukunft erwarten. Darüber möchte ich mit ihnen ins Gespräch kommen“, sagt Leonore Gewessler.

Die Teilnehmer:innen laden Familie, Freund:innen und Wegbegleiter:innen zu ihrer Feier ein. Leonore Gewessler kommt mit einer Jause und Getränken vorbei und nimmt sich Zeit für persönliche Gespräche. „Wir Grüne feiern heuer unseren 40. Geburtstag. Deshalb wollen wir nicht nur auf unsere eigene Geschichte zurückblicken, sondern vor allem den Menschen zuhören. Jede und jeder hat in 40 Jahren Erfahrungen gesammelt, Herausforderungen gemeistert und besondere Momente erlebt. Gerade in Zeiten großer Veränderungen möchte ich wissen, was den Menschen Halt gibt, was ihnen Zuversicht macht und was sie sich für ihre und die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder wünschen.

Mit der Aktion wollen die Grünen den direkten Austausch mit den Menschen in den Mittelpunkt stellen und Politik dort erlebbar machen, wo das Leben stattfindet: im persönlichen Gespräch. „Die besten Ideen entstehen oft dort, wo Menschen zusammenkommen und offen miteinander reden. Ich freue mich auf viele Begegnungen, spannende Gespräche und darauf, gemeinsam auf ihren und unseren 40. Geburtstag anzustoßen.“

Interessierte, die 1986 geboren wurden, können sich unter https://gruene.at/auf-deinen-40er/ für die Aktion anmelden. Der erste Besuch findet am 20. Juni in Graz statt, weitere Termine folgen.