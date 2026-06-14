FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 16. Juni mit Frankreich – Senegal und Irak – Norwegen

Wien (OTS) -

Weiter geht es mit der FIFA Fußball-WM 2026 im ORF am Dienstag, dem 16. Juni, mit zwei Abend-Spielen. Um 20.15 Uhr startet das WM-Studio mit Alina Zellhofer, Jasmin Eder und Peter Stöger, um 21.00 Uhr geht es mit Frankreich – Senegal in New York los. Ebenfalls als Expertin mit dabei: Viktoria Schnaderbeck. Die Kommentatoren sind Dietmar Wolff und Roman Mählich.

Ab 23.25 Uhr starten Zellhofer, Eder und Stöger mit dem Countdown zum Spiel Irak – Norwegen in Boston, das um 0.00 Uhr angepfiffen wird. Anna-Theresa Lallitsch und Roman Mählich kommentieren.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2, gehostet von Kristina Inhof und Helge Payer. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM-Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.