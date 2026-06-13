SPÖ-Babler und Seltenheim gratulieren Peter Eder zur Wahl zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ Salzburg

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Peter Eder herzlich zur Wahl zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ Salzburg. Eder ist heute, Samstag, am Landesparteitag in St. Johann im Pongau mit überwältigenden 95,3 Prozent gewählt worden. „Mit Peter Eder bricht die SPÖ Salzburg in eine neue Zeit auf!“, so Babler und Seltenheim. „Peter bringt alles mit, was die SPÖ Salzburg braucht: Bodenhaftung, Klarheit und Verlässlichkeit. Als Bürgermeister und AK-Präsident hat Peter Eder viel politische Erfahrung und weiß, für wen er Politik macht – für die Beschäftigten, Familien, Pflegekräfte und jungen Menschen, die sich etwas aufbauen wollen“, sagt Babler. „Peter Eder und die SPÖ Salzburg sind ein starkes Team – gemeinsam werdet ihr erfolgreich sein“, so Babler und Seltenheim, die sich auf die gute Zusammenarbeit mit Peter Eder freuen. ****

„Peter Eder ist ein leidenschaftlicher Gewerkschafter, der bedingungslos auf der Seite der arbeitenden Menschen steht. Gemeinsam kämpfen wir für gute Arbeitsbedingungen, sichere Pensionen, leistbares Wohnen sowie Chancengerechtigkeit und gleiche Löhne“, so Babler, der Eders Einsatz für Lohntransparenz hervorhebt. „In kaum einem anderen EU-Land werden Frauen bei den Löhnen so deutlich benachteiligt wie in Österreich. Damit muss Schluss sein. Die Zeit für gleiche Löhne ist jetzt. Gleiche Arbeit muss gleich viel wert sein!“, so Babler, der auf die Umsetzung der Lohntransparenzrichtlinie in Österreich drängt: „Lohntransparenz ist kein Angriff auf Unternehmen, Lohntransparenz ist ein Angriff auf Ungerechtigkeit!“

„Salzburg braucht eine Politik, die leistbares Wohnen zur zentralen Frage macht, Respekt vor Arbeit einfordert, gleiche Bezahlung durchsetzt und Pflege, Gesundheit und soziale Sicherheit ernst nimmt“, so Babler, der Kritik an der schwarz-blauen Landesregierung übt: „Während wir die Bedingungen für die Pfleger*innen verbessern, wollte Schwarz-Blau in Salzburg den Pflegebonus streichen. Doch der Druck der SPÖ Salzburg, der Gewerkschaft und Zivilgesellschaft hat gewirkt – der Pflegebonus bleibt“, so Babler, der sich bei Peter Eder für seinen Einsatz bedankt. (Schluss) ls/bj