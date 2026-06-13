SPÖ-Babler/Seltenheim gratulieren Andreas Schieder zur Wiederwahl als Präsident der Naturfreunde Österreich

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder herzlich zu seiner Wiederwahl als Präsident der Naturfreunde Österreich bei der Bundesnaturfreundekonferenz. „Andreas Schieder steht für eine starke Verbindung von sozialer Verantwortung, Natur- und Umweltschutz und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Unter seiner Führung setzen die Naturfreunde wichtige Impulse für ein aktives Miteinander, für den freien Zugang zur Natur und für eine nachhaltige Entwicklung“, betont Babler heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Als Sportminister unterstützt Babler das Anliegen der Naturfreunde, dass Natur- und Freizeiträume für alle Menschen zugänglich sein sollen: „Der freie Zugang zur Natur und die Wegefreiheit müssen bestmöglich abgesichert werden. Erholung, Bewegung und Sport in der Natur sind kein Privileg weniger, sondern ein Recht für alle!“

Auch Seltenheim würdigt Schieders Engagement: „Die Naturfreunde leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft – von der Förderung von Bewegung und Gesundheit über den Erhalt schützenswerter Natur- und Erholungsräume bis hin zur Stärkung von Solidarität und Gemeinschaft. Andreas Schieder steht für diese Werte und setzt sich mit großem Einsatz für eine nachhaltige Beziehung zwischen Mensch und Natur ein“, so Seltenheim.

Babler und Seltenheim wünschen Andreas Schieder weiterhin viel Erfolg als Präsident der Naturfreunde Österreich und bedanken sich für sein langjähriges Engagement für Natur, Umwelt, Demokratie und sozialen Zusammenhalt. (Schluss) ff/bj