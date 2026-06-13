  • 13.06.2026, 14:13:02
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Jachs: „Morgiger Vatertag im Zeichen einer aktiven Familienpolitik“

Familienbonus ist und bleibt ein wichtiger Teil der österreichischen Familienpolitik

Wien (OTS) - 

„Der morgige Vatertag steht im Zeichen einer aktiven Familienpolitik. Denn trotz des notwendigen Sparkurses wurde im Doppelbudget 2027/28 die Bedeutung der Familienpolitik hervorgestrichen. Familienleistungen bleiben stabil und der Familienbonus, der gerade für mittelständische Familien enorm wichtig ist, bleibt bestehen. Als Volkspartei ist es uns ein besonderes Anliegen, dass die Budgetsanierung nicht auf dem Rücken mittelständischer Familien stattfindet – denn unser Mittelstand hält unser Land am Laufen und ermöglicht erst einen funktionierenden Sozialstaat. Hier zu kürzen, würde vollkommen falsche Signale senden und diejenigen bestrafen, die am meisten für unsere Gesellschaft leisten. Die von einigen Stellen geforderten Kürzungen oder gar eine Streichung des Familienbonus wird es mit der Volkspartei nicht geben“, stellt die Familiensprecherin der Volkspartei im Nationalrat, Johanna Jachs, klar.

„Mit dem Doppelbudget hat die Bundesregierung von Bundeskanzler Christian Stocker dem hohen Stellenwert der österreichischen Familien Rechnung getragen. Auch die Arbeit in Richtung eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahres zeigt das deutlich. Die österreichischen Familien können sich auf die Volkspartei und die Bundesregierung verlassen“, so Jachs abschließend.

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