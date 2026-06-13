Marchetti: „Volkspartei hat tragende Rolle innerhalb der EVP“

Wien (OTS) -

„Dass derzeit mehr als 50 Präsidentinnen und Präsidenten der YEPP-Mitgliedsorganisationen aus 22 Ländern zur ‚Conference of Presidents' in Wien zusammenkommen, ist kein Zufall: Gestern vor genau 32 Jahren, am 12. Juni 1994, haben die Österreicherinnen und Österreicher in der Volksabstimmung mit klarer Mehrheit Ja zum EU-Beitritt gesagt. Dieses Bekenntnis zu Europa prägt unsere Partei bis heute. Die Volkspartei nimmt innerhalb der Europäischen Volkspartei eine tragende Rolle ein und übernimmt tagtäglich Verantwortung für Europa, für Österreich und für unsere gemeinsame Parteienfamilie. Das zeigt sich an einer Reihe herausragender Persönlichkeiten: Mit Sophia Kircher stellen wir seit dem vergangenen Sommer die erste österreichische Präsidentin der Jungen Europäischen Volkspartei und damit die Spitze der größten politischen Jugendorganisation Europas mit knapp 1,4 Millionen Mitgliedern. Sie steht für eine junge, selbstbewusste Generation, die Europa nicht verwalten, sondern gestalten will. Hinzu kommen unser Delegationsleiter Reinhold Lopatka als Präsident des Robert-Schuman-Instituts, Angelika Winzig als Vizepräsidentin von SME Europe, Alexander Bernhuber als Präsident der EPP-Farmers, Lukas Mandl als Präsident der Assembly of European Regions sowie Magnus Brunner als Kommissar für Inneres und Migration und EVP-Vizepräsident. Auf diese starke Aufstellung und ganz besonders auf das Engagement unserer Parteijugend rund um Sophia Kircher können wir zu Recht stolz sein. Wie keine andere Partei in Österreich steht die Volkspartei für Europa. Wir wollen Europa besser machen, statt es – wie andere Parteien – zerstören zu wollen“, so ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti.