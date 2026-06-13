FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Bis zu 823.000 bei Kanada – Bosnien-Herzegowina; am 15. Juni Elfenbeinküste – Ecuador und Schweden – Tunesien

Wien (OTS) -

Vom ersten WM-Tag an ist das Publikumsinteresse an den Live-Spielen im ORF groß: Die gestrige (12. Juni 2026) Begegnung Kanada – Bosnien-Herzegowina sahen (in der ersten Halbzeit) bis zu 823.000 und im Schnitt 740.000 bei 33 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen E-49 bzw. E-29 lag der Marktanteil bei 46 bzw. 53 Prozent. Auch die starke Nutzung der ORF-Video-Streams von der Fußball-WM setzte sich fort: So erzielte der Stream Kanada – Bosnien-Herzegowina eine Durchschnittsreichweite von 113.000.

Weiter geht es mit der FIFA Fußball-WM 2026 im ORF mit einer Nacht- bzw. Frühmorgen-Session: Am 15. Juni trifft um 1.00 Uhr in Philadelphia die Elfenbeinküste auf Ecuador, um 0.50 Uhr geht es live in ORF 1 los. Anna-Theresa Lallitsch und Michael Liendl kommentieren. Um 4.00 Uhr folgt der Anpfiff in Monterrey zur Begegnung Schweden – Tunesien. Daniel Warmuth und Michael Liendl kommentieren.