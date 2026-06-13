SPÖ-Lindner/Holzleitner zur 30. Regenbogenparade: Der Kampf für Menschenrechte ist heute wichtiger denn je!

Wien (OTS) -

Zum 30. Mal ziehen heute, Samstag, hunderttausende Menschen im Rahmen der Wiener Regenbogenparade über den Ring. Gerade in Zeichen eines rechten Kulturkampfs gegen die LGBTIQ+ Community setzen die Teilnehmer*innen der Vienna PRIDE damit ein wichtiges Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Ziel eines sicheren und selbstbestimmten Lebens für ALLE Menschen in unserer Republik. Für SPÖ-Gleichbehandlungssprecher, SoHo-Bundesvorsitzenden Mario Lindner und Frauenministerin, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner ist dieses Zeichen im Jahr des 30. Jubiläums der Regenbogenparade wichtiger denn je: „Weltweit und auch in Österreich werden die Rechte queerer Menschen immer stärker zum Ziel von Hass und Hetze. Umso wichtiger ist es, dass unzählige Menschen bei der heutigen Parade und dutzenden PRIDE-Demonstrationen in ganz Österreich ein klares Bekenntnis zu einer offenen, solidarischen und respektvollen Gesellschaft ablegen – gemeinsam erteilen sie den Hetzern und Spaltern eine klare Absage!“ Holzleitner und Lindner danken deshalb den unzähligen Ehrenamtlichen, die die heutige Parade mit großem Engagement auf die Beine gestellt haben. ****

Gemeinsam unterstreichen die beiden SPÖ-Politiker*innen aber auch die Verantwortung der Politik, endlich für gleiche Rechte und ein diskriminierungsfreies Leben für ALLE Menschen in Österreich zu sorgen: „Es geht jetzt darum, die zahlreichen Vereinbarungen des Regierungsprogramms für die LGBTIQ+ Community endlich umzusetzen – vom Verbot hochgefährlicher Konversionsfolter bis zum Nationalen Aktionsplan gegen Hass! Niemand darf im Jahr 2026 Angst davor haben müssen, Hass oder Diskriminierung zu erfahren, nur weil sie offen zeigen, wer sie sind und wen sie lieben!“ (Schluss) bj