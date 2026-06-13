  • 13.06.2026, 09:54:02
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Lotto: 1,3 Millionen warten im Jackpot bei “6 aus 45” nach der Bonus-Ziehung

Joker Jackpot - für das richtige “Ja” warten am Sonntag rund 300.000 Euro

Wien (OTS) - 

Die Bonus-Ziehung von Freitag bringt einen Jackpot. Die “sechs Richtigen” 6, 10, 19, 30, 36 und 38 konnten nicht erraten werden. Im Topf haben sich dabei rund 570.000 Euro angesamment. Bis Sonntag wird der Sechser-Gewinnrang rund 1,3 Millionen schwer sein.

Keine Bonus-Ziehung ohne Bonus: Die Quittungsnummer 72095 68761, gespielt in Wien, bringt nun einen Gewinn von 30.000 Euro.

Der Fünfer mit der Zusatzzahl 34 brachte einen Sologewinn. Ein Normalschein, der in Wien abgegeben wurde, kann einen Gewinn von mehr als 151.000 Euro verbuchen. Ihm fehlte lediglich die Zahl 38 zum Sechser.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei der Ziehung am Freitag keinen Sechser. Wie in diesem Fall vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang daher auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der 30 LottoPlus Fünfer erhält somit etwas rund 6.300 Euro. Beim nächsten LottoPlus Sechser geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gibt es einen Jackpot. Niemand hatte “Ja” zur Jokerzahl 183133 gesagt, die am Freitag gezogen wurde. Damit warten hier rund 300.000 Euro im Pot.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 12. Juni 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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