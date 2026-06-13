Bundesheer feiert den Tag der Miliz 2026

Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 12. Juni, feierte das Bundesheer den „Tag der Miliz“ am Salzburgring. Im Rahmen dieses Festaktes zeichnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit dem Milizbeauftragten Generalleutnant Erwin Hameseder besonders herausragende Soldaten und Milizwerber aus. Zusätzlich wurden die besten werbenden Verbände sowie der „Bester Werber“, im Zusammenhang mit freiwilligen Meldungen zu Milizübungen, geehrt.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Unsere Miliz ist ein unverzichtbarer Bestandteil der österreichischen Landesverteidigung und ein wesentliches Fundament eines einsatzbereiten Bundesheeres. Die hohe Leistungsbereitschaft und das Engagement unserer Milizsoldatinnen und Milizsoldaten verdienen größte Anerkennung. Der Tag der Miliz ist daher ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für ihren wichtigen Dienst an unserem Land.“

Im Rahmen des Tages der Miliz präsentierte das Bundesheer bei einer Leistungsschau die Fähigkeiten der Truppe. Ein weiterer Höhepunkt des Festaktes war die Verleihung der Miliz Awards an die Kommandanten der Milizbataillone. Den feierlichen Abschluss bildete der Große Österreichische Zapfenstreich. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der Miliz und brachte Milizsoldaten aus ganz Österreich mit ihren Familien, Vertreter aus Wirtschaft und Politik sowie Partner des Bundesheeres und regionale Milizgütesiegelträger zusammen. Ziel war es, die Bedeutung der Miliz für ein leistungsfähiges Bundesheer sichtbar zu machen, über ihre Aufgaben und ihren Beitrag zur Landesverteidigung zu informieren sowie die Leistungsfähigkeit des Bundesheeres zu präsentieren. Gleichzeitig sollte der Tag als Ausdruck der Wertschätzung für das Engagement der Miliz und ihrer Familien dienen. Für ihre besonderen Leistungen bei der Gewinnung von Freiwilligen für Milizübungen im Jahr 2025 wurden die erfolgreichsten werbenden Verbände ausgezeichnet: Den ersten Platz belegte das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3 aus Niederösterreich, gefolgt vom Panzergrenadierbataillon 13 aus Oberösterreich auf Platz zwei und dem Jägerbataillon 19 aus dem Burgenland auf Platz drei. Als bester Werber des Jahres wurde Vizeleutnant Michael Schreiner vom Panzergrenadierbataillon 13 geehrt.

Milizsoldaten sind Männer und Frauen, die ihren Grundwehr- oder Ausbildungsdienst geleistet haben und weiterhin eine Aufgabe im Bundesheer wahrnehmen. Als Offiziere, Unteroffiziere oder als Mannschaften sind sie ein wichtiger Bestandteil des Wehrsystems und tragen wesentlich zur Einsatzbereitschaft des Bundesheeres bei. Der "Tag der Miliz" findet jährlich rund um den 09. Juni statt. Am 09. Juni 1808 wurde das Patent über die Organisation der Landwehr erlassen. Sie war die Ergänzung der regulären österreichischen Armee während der Napoleonischen Kriege. Erzherzog Johann setzte sich für die Idee der allgemeinen Volksbewaffnung ein und gilt damit als Begründer der Miliz.