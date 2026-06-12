Junge Europäische Volkspartei: „Wir glauben an ein Europa, das handelt statt verwaltet!“

Wien (OTS) -

Die Junge Volkspartei begrüßte in den vergangenen Tagen mehr als 50 Präsidentinnen und Präsidenten der Mitgliedsorganisationen der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP) aus 22 Ländern zu einer „Conference of Presidents“ in Wien. Neben einem Austausch mit Bundeskanzler Christian Stocker und einem Clubbing anlässlich des 32. Jahrestages der Volksabstimmung über den EU-Beitritt Österreichs unterzeichneten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine gemeinsame Deklaration, die ein klares Bekenntnis zu einem starken, handlungsfähigen Europa formuliert.

„Europa ist kein abstraktes Projekt in Brüssel, sondern die Antwort auf Herausforderungen, die kein Staat alleine lösen kann. Gerade junge Menschen haben ein großes Interesse daran, dass Europa funktioniert. Zu oft hat sich die Europäische Union jedoch in technischen Details und übermäßiger Regulierung verloren. Unser Auftrag ist es, an einem Europa zu arbeiten, das selbstbewusst handelt, Innovation ermöglicht und Sicherheit, Wohlstand sowie Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Umso wichtiger, dass wir in den vergangenen Tagen unsere Freundinnen und Freunde der YEPP in Wien begrüßen durften, um genau an diesen Fragen zu arbeiten. Europa ist kein Selbstläufer. Wer nicht mitgestaltet, wird gestaltet“, so JVP-Bundesobfrau und Europaministerin Claudia Bauer.

„Wir glauben an ein Europa, das an sich selbst glaubt, das handelt statt verwaltet und Verantwortung übernimmt. Europa ist mehr als eine Institution oder ein Regelwerk, Europa ist unsere gemeinsame Heimat. Die Europäische Union ist das erfolgreichste Friedensprojekt der Geschichte. Doch Frieden, Freiheit und Wohlstand sind keine Selbstverständlichkeit. Europa muss sich stetig erneuern, seine Werte verteidigen und sich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. Wir setzen ein klares Zeichen für ein Europa, das schützt, Chancen schafft und die eigene Zukunft selbstbewusst gestaltet“, so YEPP-Präsidentin und Europaabgeordnete Sophia Kircher.

Die Junge Europäische Volkspartei (YEPP) ist die größte politische Jugendorganisation Europas und repräsentiert 51 Jugendorganisationen mit knapp 1,4 Millionen Mitgliedern. Seit Sommer vergangenen Jahres stellt die Junge Volkspartei mit Europaabgeordneter Sophia Kircher die erste österreichische Präsidentin der YEPP.