Design in Transition by Lights of Vienna: Wie Künstliche Intelligenz Design und Architektur verändert

Wien (OTS) -

Wie verändert Künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie wir gestalten, entwerfen und produzieren? Welche Rolle spielt der Mensch künftig im kreativen Prozess? Und entsteht durch den Einsatz generativer KI eine neue Formensprache? Diesen Fragen widmete sich die zweite Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Design in Transition by Lights of Vienna“, die am Mittwochabend unter dem Titel „Generative AI and the New Logic of Form“ im Bridge Club in Wien stattfand.

Das Podium war ebenso hochkarätig wie diskussionsfreudig: Unter der Moderation von Martin Traxl diskutierten der Architekt und KI-Forscher Matias del Campo, der international renommierte Architekt Boris Podrecca sowie Industrie-Designer Thomas Feichtner über die tiefgreifenden Veränderungen, die generative KI derzeit in Architektur, Produktdesign und kreativen Prozessen auslöst. Im Mittelpunkt standen die Chancen und Herausforderungen algorithmischer Systeme sowie deren Einfluss auf Kreativität, Entwurfsprozesse und die Gestaltung unserer gebauten und gestalteten Umwelt.

KI: Mehr als nur ein technisches Werkzeug

Die Diskussion machte deutlich, dass Künstliche Intelligenz längst nicht mehr nur als technisches Werkzeug betrachtet werden kann. Vielmehr verändert sie zunehmend die Art und Weise, wie Ideen entwickelt, Entwürfe generiert und Entscheidungen im Designprozess getroffen werden. Gerade im Bereich der Lichtgestaltung eröffnen KI-gestützte Prozesse neue Möglichkeiten, Lichtstimmungen, räumliche Atmosphären und individuelle Leuchtenkonzepte bereits in frühen Entwicklungsphasen zu visualisieren und weiterzuentwickeln. Im Zentrum standen dabei Fragen nach Kreativität, Autorenschaft und der Rolle des Menschen in einer zunehmend von Daten und Algorithmen geprägten Welt.

„Kuratorische Fähigkeiten werden wichtiger“

Thomas Feichtner betonte die Veränderungen, die KI bereits heute im Designprozess bewirkt: „KI erleichtert den Designprozess. Gute Konzepte werden schneller sichtbar, kuratorische Fähigkeiten werden wichtiger, während rein formalästhetische Designzugänge zunehmend beliebiger werden.“

Auch Boris Podrecca verwies auf die Tragweite der aktuellen Entwicklungen: „Generative KI ist eine globale Chance mit ungewissem Ausgang.“

„Wer die Daten gestaltet, gestaltet das Design von morgen“

Matias del Campo hob hervor, dass die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz weit über die Einführung eines weiteren digitalen Werkzeugs hinausgehen und künftig alle Bereiche des Gestaltens beeinflussen werden. Im Verlauf des Abends wurde insbesondere die Frage diskutiert, auf welchen Grundlagen KI-Systeme arbeiten und welche Bedeutung die Daten haben, mit denen diese Modelle trainiert werden.

„Die entscheidende Frage ist nicht, ob die Maschine den Gestalter ersetzt. Die entscheidende Frage ist, wem die Daten gehören, mit denen diese Systeme lernen, und welche Kultur sich darin abbildet. Wer die Daten gestaltet, gestaltet das Design von morgen“, so del Campo.



Mit der Veranstaltungsreihe Design in Transition schafft Lights of Vienna eine Plattform für den Austausch über jene Entwicklungen, die die Zukunft von Design, Architektur und Kreativwirtschaft prägen. Die zweite Ausgabe der Reihe zeigte eindrucksvoll, wie stark Künstliche Intelligenz bereits heute gestalterische Prozesse verändert und welche Fragen sich daraus für Kreative, Unternehmen und die Gesellschaft ergeben.

Unter den mehr als 80 Gästen: Designer Atil Kutoglu, Künstlerin Elisa Alberti, Ballerina Rebecca Horner, Designer Tino Valentinitsch sowie zahlreiche Vertreter aus Kunst, Kultur, Design und Architektur.