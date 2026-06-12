Rechnitz und Schachendorf machen sich energiesicher und unabhängig

Rechnitz (OTS) -

„Die Energieversorgung ist nach wie vor durch eine hohe Abhängigkeit von ausländischen Energielieferungen bestimmt. Die weiterhin bestehende Energiekrise macht uns diese ausländische Energieabhängigkeit nochmals deutlich“, so Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie am Freitag bei der Bürgerveranstaltung in Rechnitz/Schachendorf. „Wir haben die Möglichkeiten, mit unseren eigenen, heimischen Energieressourcen aus Wind und Sonne Rechnitz und Schachendorf energieunabhängiger zu machen. Damit ermöglichen wir auch eine sichere, nachhaltige und leistbare Energieversorgung für Generationen. Der Black-Out vor wenigen Monaten im Südburgenland hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir auch im Südburgenland eine eigenständige Energieversorgung für die Menschen und Unternehmen in unserer Region schaffen.“

„Vor diesem Hintergrund sind daher 13 Windräder und ein Photovoltaikpark mit Batteriespeicher an der Grenze zu Ungarn geplant. Die Erzeugungskapazität der erneuerbaren Energie-Anlagen beträgt jeweils rund 80 Megawatt. Die Inbetriebnahme der Projekte ist ab 2032 geplant, da der notwendige Netzausbau gerade im Mittel- und Südburgenland zur Erhöhung der Versorgungssicherheit noch im Gange ist“, erläutert Sharma.

Der Bürgermeister von Rechnitz Martin Kramelhofer erklärte: „Gerade die Stromausfälle im südlichen Burgenland vor wenigen Monaten haben uns bestätigt, wie dringend wir unsere Energieversorgung im Südburgenland eigenständig aufbauen müssen. Die Wind-Anlagen werden uns im Herbst und Winter Strom liefern, die PV-Anlagen im Frühjahr und im Sommer und die Speicher helfen uns, wenn gerade kein Wind weht und keine Sonne scheint.“

„Wir wollen unseren Kindern eine nachhaltige Energiezukunft und eine gesunde Heimat sichern. Da spielt natürlich der Energiebereich in unserer Region eine wichtige Rolle. Auch wenn es um unsere sichere Energieversorgung für Generationen geht. Daher sind die geplanten Wind-, PV- und Speicher-Projekte in Kombination mit der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen für mich ein Herzensanliegen“, so Robert Marlovits, Bürgermeister von Schachendorf.

Die Anlagen werden in Kombination mit der Landwirtschaft errichtet, in Form eines Agri-Wind- und PV-Parks. Zwischen den PV-Paneel-Reihen und unter den Windrädern wird die Fläche weiter mit landwirtschaftlichen Geräten wie bisher bewirtschaftet. Zusätzlich können sich an diesen erneuerbaren Energieprojekten die Bürger, die Gemeinde und die Unternehmen in Rechnitz und Schachendorf direkt beteiligen. Die Bürger erhalten die Möglichkeit, den Strom direkt über die Energiegemeinschaft „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ um 10 Cent/kWh langfristig ohne Indexierung zu nutzen und sich wirtschaftlich mit einer Fixverzinsung zu beteiligen. Die Gemeinde erhält langfristig über 20 Jahre jährliche Einnahmen aus den Erneuerbaren Energieanlagen im Ausmaß von rund 4 Millionen Euro auf Basis des aktuellen burgenländischen Landesgesetzes. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, auch den Strom langfristig zu stabilen Preisen direkt aus den Wind-, PV- und Speicher-Anlagen aus Rechnitz und Schachendorf zu beziehen.

„Mit diesem wichtigen Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit wird ein Generationenprojekt geschaffen für unsere Kinder und Enkelkinder, denn die Anlagen werden die nächsten Jahrzehnte nachhaltigen und sicheren Strom für unsere Region liefern. Daher werden auch die Kinder und Jugendlichen in dieses große, gemeindeübergreifende Projekt miteinbezogen. Es wird eine Erlebniswelt für Klimaschutz und erneuerbare Energien geschaffen, um für die Schulen aber auch in der Freizeit die Möglichkeit zu bieten, sich über erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu informieren“, so die Bürgermeister und Stephan Sharma gemeinsam.

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