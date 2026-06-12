  • 12.06.2026, 15:15:32
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Von der Couch an den Drehort: 1.500 begeisterte Fans der TV-Serie „Die Bergretter“ kamen nach Ramsau am Dachstein

Schladming/Ramsau am Dachstein (OTS) - 

Rund 1.500 Fans der erfolgreichen ZDF-Serie „Die Bergretter“ erlebten kürzlich beim 5. Bergretter Fantag in Ramsau am Dachstein einen unvergesslichen Tag. Vor der beeindruckenden Bergkulisse, die seit 2009 als Drehort der beliebten Serie dient, erwarteten die Besucher spektakuläre Rettungsaktionen, persönliche Begegnungen mit den Serienstars und ein abwechslungsreiches Programm. Eine aktuelle Umfrage im Rahmen der Bergretter-Events zeigt, dass viele Fans die Region in der Steiermark nicht nur aus dem Fernsehen kennen, sondern sie ganz gezielt als Urlaubsziel wählen >>

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein

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