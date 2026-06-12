Stanton Chase Wien mit neuem Büro & Lounge

Wien (OTS) -

Disruption ist zur Normalbedingung von Führung geworden — die entscheidende Frage ist, welches Leadership in diesem Szenario trägt und wie Zukunftsfähigkeit und echte Neuausrichtung gelingen können. Antworten auf diese Fragen stehen täglich im Mittelpunkt der Arbeit von Stanton Chase als international tätiges Executive Search Unternehmen.

Die Partner von Stanton Chase in Österreich haben die Eröffnung ihrer neuen Büroräume in der Wiener City nun zum Anlass genommen, gemeinsam mit rund 100 Gästen aus den Führungsetagen unterschiedlichster Branchen das große Bild der Umbrüche zu diskutieren. Im Zentrum standen am Dienstagabend in der Wollzeile 1 im ersten Wiener Bezirk sieben Disziplinen, die Führung am Tipping Point handlungsfähig halten, wie Netzwerkforscher und Philosoph Harald Katzmair (FAS Research) in seiner Keynote sagte:

„Wendepunkt sind nicht nur Risiko, sondern die Stunde der Führung.“ ...

Zitat Alexander Kail, Managing Partner Stanton Chase Österreich:

„Unser neues Büro ist bewusst als Ort für Begegnung, Austausch und Zusammenarbeit konzipiert – ein Rahmen, in dem Gespräche entstehen und daraus neue Ideen und Kooperationen. Und wenn auch Räume wichtig sind, den Unterschied machen die Menschen!“

Dieser Abend des Housewarming in den neuen Büros war auch Startpunkt der Eventreihe „Stanton Chase Lounge“, die nach dem Sommer mit den relevanten Themen für Leadership ihre Fortsetzung findet.