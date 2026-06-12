ORF-„Pressestunde“ mit Markus Marterbauer, Bundesminister für Finanzen, SPÖ

Wien (OTS) -

„Ich will Ihnen nichts vormachen, die Zeiten sind ernst.“ Das ist ein Satz, der für Aufmerksamkeit sorgt, vor allem, wenn ihn der Finanzminister bei der Budgetrede im Parlament sagt. Markus Marterbauer präsentierte am Mittwoch das Doppelbudget für 2027/2028 – die Kritik daran kam rasch und heftig. Den Ländern schmeckt es nicht, an der Senkung der Lohnnebenkosten mitwirken zu sollen. Die Opposition sieht hauptsächlich Mängel, vielen Wirtschaftsforschenden geht der Reformwille nicht weit genug. Und der Finanzminister selbst? Gibt es mehr Gewinner als Verlierer, oder verlieren einfach alle mehr oder weniger? Was, wenn sich die Wirtschaftslage verschlechtert? Und wie kann eine Lösung mit den Ländern ausschauen? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 14. Juni 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Jeannine Hierländer, „Die Presse“, und Klaus Webhofer, ORF.