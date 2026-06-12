GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -

Dienstag, 16. Juni – Mittwoch, 17. Juni

Klubobfrau und Bundessprecherin Leonore Gewessler reist zu einem Arbeitsbesuch in die deutsche Bundeshauptstadt Berlin

Donnerstag, 18. Juni

17:00 Uhr: Bundesssprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Verleihung des Renaturierungspreis 2026 der Grünen Steiermark teil

Ort: Veranstaltungssaal Kaiserfeldgasse 5-7, 6. Stock, 8010 Graz

Freitag. 19. Juni

08:30 Uhr: Bundesssprecherin Leonore Gewessler nimmt gemeinsam mit Vize-Bürgermeisterin Judith Schwentner an der Verteilaktion der Grünen Graz teil

Ort: Südtirolerplatz, 8020 Graz

18:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Verteilaktion der Grünen Graz beim 39. USI Fest in Graz teil

Ort: Uni Sportzentrum Graz, Aigner-Rollett-Allee 11, 8010 Graz

Stv.-Klubobfrau Alma Zadić unternimmt einen Bundesländertag in der Steiermark

Ort: Graz