  • 12.06.2026, 13:30:32
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GRÜNE — TERMINE

Von 15. bis 21. Juni

Wien (OTS) - 

Dienstag, 16. Juni – Mittwoch, 17. Juni
Klubobfrau und Bundessprecherin Leonore Gewessler reist zu einem Arbeitsbesuch in die deutsche Bundeshauptstadt Berlin

Donnerstag, 18. Juni
17:00 Uhr: Bundesssprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Verleihung des Renaturierungspreis 2026 der Grünen Steiermark teil
Ort: Veranstaltungssaal Kaiserfeldgasse 5-7, 6. Stock, 8010 Graz

Freitag. 19. Juni
08:30 Uhr: Bundesssprecherin Leonore Gewessler nimmt gemeinsam mit Vize-Bürgermeisterin Judith Schwentner an der Verteilaktion der Grünen Graz teil
Ort: Südtirolerplatz, 8020 Graz

18:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Verteilaktion der Grünen Graz beim 39. USI Fest in Graz teil
Ort: Uni Sportzentrum Graz, Aigner-Rollett-Allee 11, 8010 Graz

Stv.-Klubobfrau Alma Zadić unternimmt einen Bundesländertag in der Steiermark
Ort: Graz

Samstag, 20. Juni
Bundessprecherin Leonore Gewessler sowie Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer unternehmen einen Bundesländertag in der Steiermark
Ort: Graz

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
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